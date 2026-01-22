Arranca FITUR 2026

Ayer, miércoles 21, fue oficialmente inaugurado el stand de República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en su edición número 46. Hoy día, la feria es el evento más importante del mundo en términos de negocios turísticos, y es esperada por todos los miembros de la cadena de valor del turismo a nivel mundial, y República Dominicana no es la excepción.

Como todos los años, la delegación dominicana –con el ministro David Collado encabezándola–, va dispuesta a llevarse todos los premios y reconocimientos. Habrá que ver si México (país invitado) podrá lograrlo, pues ellos asumen que quedarán como los mejores, mientras que otros países de la región han tenido que hacer sus deberes e invertir más en visibilidad y promoción para tratar de seguirle los pasos a nuestro país, ya que en los hechos, nos hemos constituido en un referente mundial de buenas prácticas en la materia.

La “delegación” dominicana es amplia, polifacética, diversa, plural y participativa. A la zaga de la comedida representación oficial –ministerial, técnica y operativa– le siguen banqueros, funcionarios de toda índole, congresistas, empresarios, suplidores, reguladores, periodistas, comunicadores, representantes de gremios vinculados y un largo etcétera.

Y es que sólo viendo la dinámica integral y complementaria que se gesta entre todos estos actores con sus respectivas contrapartes europeas o de países interesados en cerrar negocios de inversión, colocación de reservas, apertura de rutas y destinos, etc., se puede entender que el éxito del modelo de turismo dominicano se fundamenta en la participación de todos los miembros de la cadena de valor en las diferentes fases del negocio.

Si a FITUR sólo vinieran los hoteleros (lo que indica el “sentido común”) o la gente del “ministerio”, poco se lograría. La clave del éxito del turismo dominicano es la participación activa de todos los sectores en las diferentes fases; una gestión mancomunada coordinada desde el Ministerio de Turismo (MITUR) que potencia las posibilidades de las acciones individuales, facilitando la interconexión de cada eslabón de la cadena con sus pares internacionales.

El país arranca en FITUR no sólo con un stand hermoso, sino también con la firme decisión de movilizar inversiones superiores a los US4,000 millones –en palabras del ministro Collado–, abrir nuevas rutas aéreas, cerrar manifestaciones de interés de nuevos hoteles, ampliar los destinos existentes y promover nuevos nichos, tales como Cabo Rojo, Bergantín o Miches.

Estos tres días serán de mucho trabajo, encuentros de negocios, cierre de acuerdos con tour operadores, colocación de préstamos de la banca nacional, etc.., pero, sin lugar a dudas que el liderazgo mostrado por el MITUR proyecta la confianza y certeza de que una vez más, República Dominicana marcará la diferencia y se convertirá nuevamente en tendencia.

El éxito de la delegación dominicana en FITUR será el éxito de todo el país, y en eso, todos tenemos que estar de acuerdo.