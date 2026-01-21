Venezuela como variable económica

Cuando hablamos de Venezuela, solemos pensar en política. Pero para la economía dominicana, Venezuela es otra cosa: un interruptor de riesgo externo capaz de encender o apagar costos internos en cuestión de semanas. No decide elecciones ni aprueba leyes aquí, pero sí incide, de forma silenciosa, en precios, subsidios y márgenes.

La manera más clara de entenderlo es preguntarse por dónde entra el impacto. Entra por tres vías concretas que conectan un evento externo con la vida económica cotidiana del país: la energía, la logística y la aviación, y los flujos humanos y financieros.

En materia energética, la crisis venezolana puede moverse en direcciones opuestas con efectos directos sobre la República Dominicana. Si se traduce en una mayor oferta de crudo al mercado internacional, por ejemplo mediante la ampliación de licencias estadounidenses y la normalización de exportaciones, el país podría beneficiarse de una factura petrolera menos presionada. Reuters ha informado que Estados Unidos evalúa otorgar a Chevron una licencia ampliada para elevar la producción y las exportaciones desde Venezuela.

Pero el mismo entorno puede generar el efecto contrario. La propia Reuters describe escenarios de bloqueo operativo en los que se limitan cargamentos, se interrumpen rutas o los buques navegan con sistemas apagados para evadir controles. En términos dominicanos, esto significa variaciones en el costo de los combustibles, en el precio del flete y, por arrastre, en el costo de alimentos y bienes esenciales. La República Dominicana es particularmente sensible a este canal. Solo en 2023 importó alrededor de 2,740 millones de dólares en petróleo refinado, según el OEC. Un shock petrolero termina siendo, inevitablemente, un shock de inflación, de presión fiscal vía subsidios y de pérdida de poder adquisitivo.

En logística y aviación, los problemas que parecen lejanos se vuelven cercanos con rapidez. En el Caribe, el aumento de la percepción de riesgo regional se traduce casi de inmediato en mayores primas de seguro, más requisitos de cumplimiento y ajustes en rutas marítimas y aéreas. No se trata de una paralización de la actividad económica, sino de un encarecimiento progresivo. El importador paga más por insumos, el sector turístico por suministros y conectividad, y las navieras y aerolíneas recalculan tiempos y costos. La economía sigue funcionando, pero lo hace a un precio más alto. Cuando ese encarecimiento se vuelve persistente, el costo se distribuye entre consumidores, empresas y Estado.

El tercer canal es el migratorio y laboral. Venezuela protagoniza una de las mayores diásporas contemporáneas. ACNUR estima cerca de 7.9 millones de refugiados y migrantes venezolanos a nivel global. Para la República Dominicana, este flujo tiene un potencial ambivalente. Puede aportar talento, emprendimiento y dinamismo en sectores de servicios, pero también puede generar tensiones si la integración ocurre de manera informal y desordenada, aumentando la competencia sin reglas claras y presionando servicios públicos. El dilema no es ideológico, sino de gestión: convertir un flujo humano en capital productivo o dejarlo atrapado en la informalidad.

La crítica de fondo es sencilla. A la República Dominicana le conviene mirar la coyuntura venezolana con menos emoción y más tablero. Si el petróleo baja, no basta con celebrarlo; hay que aprovechar ese respiro para reducir vulnerabilidades estructurales y diversificar fuentes energéticas. Si la volatilidad aumenta, no basta con lamentarla; hay que fortalecer reglas, competencia y logística. Y si la migración continúa, no basta con contabilizarla; hay que ordenarla, formalizarla e integrarla al mercado laboral.

Venezuela puede beneficiarnos o perjudicarnos. Pero la pregunta verdaderamente relevante para el país no es qué ocurra allá, sino si estamos preparados para que un evento externo no nos mueva el piso o, mejor aún, para convertirlo en una ventaja mediante gestión, previsión y política pública inteligente.