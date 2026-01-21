Vendrán días bastante difíciles

La agenda de los globalistas, que planean “reiniciar el mundo” en el 2030, sufrirá una seria derrota este miércoles.

El presidente Donald Trump hablará ante el Foro Económico Mundial (FEM), en Davos, Suiza. Se espera que lea el acta de defunción de las políticas globalistas.

¿Cuáles son esas políticas?

Recordemos al embajador estadounidense gay, y su esposo, visitando escuelas dominicanas promoviendo su “agenda gay” entre los niños. También los afanes de salir del petróleo y el carbón para traer energía removable, autos eléctricos; y aquello de sustituir la carne de res por insectos.

Por favor, recuerden las “fronteras abiertas” o el “Pacto Migratorio” y las campañas masivas de vacunación, todo esto salió del FEM. Ese organismo, fundado en 1971, agrupó a las figuras más acaudaladas del planeta, que intentaron formar un “gobierno mundial” electo por nadie.

Lo que ellos decidían, era ley en nuestros países. Recuerden aquella infame ley dominicana 1-24 para “combatir las noticias falsas y la desinformación”.

Trump terminará esa “dictadura de los globalistas”.

¿Por qué les llamo “globalistas?

Sencillo, esta gente usó su dinero, donándoselo a organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) para controlarlos. Bill Gates, por ejémplo, controla la OMS después de donar millones. Él fabrica vacunas, la OMS las “recomienda”, nosotros pagamos.

Europa fue devastada por ellos, está llena de indocumentados succionando sus recursos, y la guerra de Ucrania.

Según los globalistas, “no tendrás posesiones, y serás feliz”. Porque ellos compran todas las casas y apartamentos, seremos sus inquilinos. Trump ya propuso prohibirles competir con nosotros comprando viviendas.

Los globalistas no se rendirán pura y simplemente, Trump enfrentará serios desafíos internos. Ellos financiaron las caravanas que trajeron los indocumentados, ahora financian las manifestaciones contra ICE, “defendiendo sus inversiones”, habrá grandes disturbios y enfrentamientos a gran escala.

Ellos invirtieron mucho dinero para llegar hasta aquí, lucharán defendiendo sus inversiones.

No permanecerán cruzados de brazos mientras Trump los aplaste. El enfrentamiento entre el nacionalismo trumpista y los globalistas traerá días difíciles a los Estados Unidos y al mundo.