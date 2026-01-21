LA Semanal, en pausa

El invento se dio bien. Eso, lo de LA Semanal, el espacio creado en agosto de 2023 por el gobierno para posicionar temas y controlar el relato. Convengamos que durante sus primeras entregas, la iniciativa se convirtió en escenario donde el presidente dominaba a su antojo, siendo capaz de imponer la narrativa, mientas la iniciativa era novedosa y disruptiva.

A pesar de las resistencias iniciales de quienes pensaron que era incorrecto y contraproducente que un presidente diera la cara todas las semanas por temas en los cuales no tenía responsabilidad directa; o de aquellos que pensaron que no podía terminar bien una idea que desde su fase de diseño evidenciaba un error estructural e insalvable, al permitir que cualquiera pudiera hacer cualquier pregunta sobre cualquier tema, aún si la misma no guardaba relación con el tema tratado, la iniciativa siguió adelante.

En los hechos, esa medida condenó a LA Semanal a una insuficiencia sustantiva; a una imposibilidad real de lograr su cometido público, exponer un tema e imponerlo en la agenda nacional. En efecto, de las 51 semanales realizadas en 2024, sólo un 57% de las portadas de los principales periódicos del martes siguiente reflejaron el tema tratado oficialmente en las mismas.

Al permitir que el día a día trazara las prioridades discursivas la estrategia se anuló, y la batalla por dominar la narrativa se redujo, de tal suerte que, de nada servía que el titular de una institución X preparara una exposición magistral y detallada, si, al final, una pregunta aleatoria sobre un tema coyunturalmente relevante lograba captar la atención del presidente y generaba en él la necesidad de responder con dureza y frontalidad la pregunta en cuestión, creando inmediatamente una noticia/titular/tendencia totalmente divorciada del tema que el gobierno pretendía tratar, condenándolo más bien a la intrascendencia y el olvido.

Lo cierto es que, mientras el discurso oficial vendía a LA Semanal como ese espacio utópico donde tratar temas puntuales con profundidad y detalle, el presidente la vio como el escenario donde podía marcar pautas y devolver la pelota sobre cualquier desafío realizado por la oposición.

El problema es que con la tortilla volteándose, a siete meses del medio término de su segundo [y último] mandato, el presidente, que tanto disfrutó defender a sus funcionarios de sus propios errores, ahora tendrá que defenderse a sí mismo, sin aspirar a contar con la defensa de todos, ya que muchos estarán más ocupados pensando en dónde amarrar el caballo, ahora que el jinete viejo no puede montar, y el nuevo aún no se deja ver.

Con mucha gente diciéndole que LA Semanal agotó su ciclo histórico, habrá que ver si el presidente volverá a asumirla para mantener vigencia política hasta el final, o decidirá –una vez realizada su “adecuación técnica”– relanzarla de otra forma que no lo involucre tanto; o, mucho más apropiado… la soltará en banda.