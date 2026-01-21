Una prohibición publicitaria histórica

Desde el pasado día 5 de enero de este año, Reino Unido puso en marcha una medida que busca frenar allí las alarmantes cifras de niños en sobrepeso u obesidad, prohibiendo la emisión de anuncios de la comida conocida como “JUNK FOOD “ o “comida basura” en los horarios que expone a los niños a ese tipo de motivación. También prohíbe la difusión en línea de los mensajes que promuevan el consumo de esos alimentos y bebidas.

Desde las 5:30 pm hasta las 9:00 pm no podrán emitirse en televisión mensajes publicitarios que promuevan el consumo de alimentos y bebidas poco saludables. También prohíbe la difusión en línea de esos mensajes sin excepción de horario, es decir en ningún momento.

Esta disposición trata de regular las promociones de productos con alto contenido de azúcares, sal o grasas saturadas.

Esta medida es pionera a nivel mundial, según la nota publicada en portales digitales como MK Directo, y procura eliminar hasta 7.200 millones de calorías de las dietas en niños cada año y reducir la cantidad de niños obesos en Reino Unido, donde el 22,1% de ellos en Inglaterra, padecen sobrepeso u obesidad, cifra que aumenta al 35,8% al finalizar la educación primaria. Asimismo, se ha dicho que la caries es la principal causa de hospitalización en niños pequeños de 5 a 9 años en Reino Unido, lo cual está relacionado con el exceso de consumo de productos azucarados.

Es preciso enfatizar que esta prohibición solo cubre los anuncios en los que los espectadores puedan ver productos no saludables. Las marcas pueden publicitarse como tales.

Siempre he sido partidario de que desde el estado se promuevan campañas de orientación a favor de la gente en términos de salud, educación, promoción de valores sociales, en fin, campañas que nos ayuden a vivir mejor.

Muchos presupuestos que se destinan a publicitar innecesariamente instituciones públicas, se justificarían más si tuvieran propósitos como los señalados.