Un programa de país

P. José Pastor Ramírez

Hoy, 21 de enero, la República Dominicana celebra a Nuestra Señora de la Altagracia, Madre y protectora del pueblo. No es solo una fiesta religiosa. Es una interpelación pública. Desde Caná, María vuelve a hablarnos con una frase breve y exigente: “Hagan lo que Él les diga”. No es un consejo piadoso; es un programa de país. Creyentes y ciudadanos estamos llamados a una fe activa, libre para servir, capaz de tocar la historia.

La escena es conocida. Falta el vino y la fiesta corre peligro. María mira la realidad sin anestesia. No niega el problema ni lo disimula. Mirar, hoy, significa atrevernos a ver lo que duele: un sistema de salud frágil, una educación desigual, la inseguridad que roba la paz, el trabajo que no alcanza, la corrupción que erosiona la confianza y el enriquecimiento que se levanta sobre la pobreza. La Madre nos pide abrir los ojos. La indiferencia no es neutral: sostiene lo que destruye.

María escucha y orienta: “Hagan lo que Él les diga”. Escuchar no es repetir consignas, sino dejar que la Palabra ilumine decisiones concretas. En un país saturado de ruido y promesas, escuchar a Cristo significa recuperar lo esencial: la dignidad de cada persona, el bien común por encima del interés particular, la verdad como cimiento de la convivencia. Sin esta escucha, la acción se vuelve activismo vacío y la política, espectáculo.

Luego viene elegir. Los servidores llenaron las tinajas hasta arriba. No hicieron lo mínimo. Eligieron confiar. Elegir hoy es asumir costos: apostar por la transparencia, aunque incomode, invertir en educación, aunque no dé votos inmediatos, proteger la vida y la familia con políticas coherentes, priorizar a los pobres sin convertirlos en discurso. La fe auténtica no calcula beneficios; decide con libertad y responsabilidad.

Finalmente, actuar. El vino nuevo llega cuando alguien sirve sin buscar aplausos. Actuar como país es pasar del diagnóstico a los compromisos verificables: salud accesible, escuelas que formen conciencia, seguridad con justicia, trabajo digno, economía al servicio de todos. La fe, cuando es audaz, construye sociedad y abre futuro.

Este 21 de enero, la Altagracia no pide flores solamente. Pide conversión cívica. Nos llama a mirar con verdad, escuchar con hondura, elegir con valentía y actuar con generosidad. Es la voz de una Madre que no quiere hijos resignados, sino responsables. Si hacemos lo que Él nos diga, habrá vino nuevo para la mesa dominicana: esperanza compartida, justicia creíble y una alegría que no se compra. El reto está sobre la mesa. La respuesta también.

Que esta fiesta nos saque de la comodidad y nos coloque en la intemperie de las decisiones. El país necesita creyentes adultos, instituciones firmes y ciudadanos vigilantes. No basta denunciar; hay que comprometerse. No basta rezar; hay que organizarse. María acompaña, pero no sustituye nuestra responsabilidad. Su pedido es claro y urgente hoy: convertir la fe en ética pública y el amor en políticas que cuiden la vida. Es tiempo de responder juntos, sin excusas, con coraje cívico y esperanza compartida real hoy.

