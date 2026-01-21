El precio de no decidir

Cuando administrar simpatías sale más caro que gobernar

Gobernar sin decidir también es una decisión. Y en nuestro país, esa decisión está empezando a salir demasiado cara.

Se está gobernando cada vez más para conservar votos y cada vez menos para ejercer autoridad. No es una percepción subjetiva ni una exageración retórica. Es una práctica que se ha ido normalizando y que hoy empieza a mostrar consecuencias profundas sobre la institucionalidad, la economía y la confianza ciudadana.

En los últimos años, el peso electoral de determinados sectores ha pasado a ocupar un lugar central en la toma de decisiones públicas. Motoristas, choferes del transporte público, profesores y amplios segmentos de la población que dependen del asistencialismo estatal —a través de bonos, ayudas y tarjetas sociales— se han convertido en variables decisivas del cálculo político.

No se trata de desconocer la importancia social de estos sectores ni de negar la necesidad de políticas de apoyo. El problema surge cuando la gestión del Estado deja de guiarse por criterios de legalidad, eficiencia y sostenibilidad, y pasa a regirse casi exclusivamente por la conveniencia electoral. Cuando gobernar se confunde con agradar.

Ese cambio de lógica ha dado lugar a un fenómeno preocupante: la política del “no molestar”. No se quiere enfrentar a nadie. No se quiere corregir a nadie. No se quiere exigirle a nadie. Todo se posterga para evitar conflictos, esquivar protestas y proteger la base electoral, aun cuando esa pasividad tenga un alto costo para el país.

Así, se tolera la evasión fiscal para no incomodar sectores con poder de presión. Se debilita la aplicación de la ley para evitar tensiones. Se congelan reformas necesarias —aunque urgentes— por miedo al desgaste político. El resultado es un Estado que administra simpatías, pero descuida responsabilidades esenciales.

Cuando el Estado deja de decidir, otros deciden por él.

Gobernar no es complacer a todos. Gobernar es decidir. Es establecer reglas claras y hacerlas cumplir, incluso cuando hacerlo resulta impopular. Un Estado que renuncia a ejercer autoridad para preservar votos termina debilitando sus instituciones y enviando un mensaje peligroso: aquí, quien presiona gana; quien cumple, pierde.

Esa lógica erosiona la cultura de responsabilidad, castiga al ciudadano que hace las cosas bien y premia la informalidad, la evasión y el incumplimiento. A largo plazo, no fortalece al gobierno ni protege a los sectores vulnerables; los vuelve dependientes, frágiles y funcionales al ciclo electoral.

Entre tú y yo, cuando el cálculo electoral sustituye al deber de gobernar, el país no solo se estanca: aprende a convivir con el desorden como norma. Se aplaza el problema, pero se multiplica el daño. Se gana tiempo político, pero se pierde capacidad institucional.

Administrar simpatías puede rendir frutos en las urnas. Pero no decidir también tiene un precio: menos autoridad, menos respeto a la ley y menos futuro. Y ese precio no lo paga el gobierno de turno; lo paga el país entero, todos los días, mientras el desorden aumenta.

Porque gobernar sin decidir es, en el fondo, decidir que el desorden siga creciendo.

Y ese es el precio de no decidir.

