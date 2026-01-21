Los obispos, la corrupción y el drama de la familia

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), ha dado a conocer, en su carta pastoral con motivo del día de Nuestra Señora de la Altagracia, su preocupación sobre algunos de los temas que afectan nuestra sociedad.

Los obispos ponen sobre el tapete el tema de la corrupción y su impacto en la población y que ha, “negado medicinas y derechos fundamentales a muchos enfermos, afectando gravemente la dignidad humana”, en una clarísima alusión al caso SENASA.

El Episcopado reclama una justicia firme, sanciones ejemplares, sin privilegios contra quienes cometen estos delitos.

Un llamado mas que oportuno en momentos en que no solo vemos como los casos se van diluyendo en el tiempo, sino que tras unos meses de castigo los acusados principales salen a las calles, como si nada hubiera pasado, sin sanción proporcional a los delitos cometidos.

El contraste no puede ser mas radical, cuando vemos la repetición incesante del drama humano que retrata la obra cumbre de Víctor Hugo, Los Miserables, ya que a Jean Valjean, el robo de un pan para mitigar el hambre de su familia, lo lleva a una condena de 5 años, que se prolonga a 19 por varios intentos de fuga.

¿Cuántos casos de robos con escalamiento, pero de artículos menores, no terminan costándole años de cárcel a gente común, mientras el que roba cientos o miles de millones, con denunciar a sus socios en el crimen y devolver una parte, no tienen ni que visitar la cárcel?

El llamado de los obispos en ese sentido, nos compete a todos, obligados a exigir una justicia que actúe sin privilegios.

No menos importante es la preocupación de los prelados por los temas que afectan a las familias, marcadas por relaciones fragmentada en todos los niveles, familias desintegradas, violencia doméstica, entre otros males.

Su llamado a proteger a los niños en momentos en que la sociedad padece los lacerantes casos de niños desaparecidos el mas reciente el de la niña Brianna Genao en Barrero, municipio de Imbert, Puerto Plata, es de vital importancia, debemos ser cada vez mas vigilantes para garantizar la seguridad de nuestros infantes.

Los obispos abordan además, el actualísimo tema del uso de la tecnología y las redes sociales para la difamación y la difusión de mensajes de odio.

Convertidas las redes y el Internet, al mismo tiempo, en vehículo para la difusión de información útil, de tutoriales para cosas tan simples como hacer una ensalada y tan amplias como hacer una maestría, sirven por igual, como cloacas en las que se vierten continuamente toda clase de bajos instintos, impune difamación y las más disparatadas teorías conspirativas.

Clama la iglesia por temas de relevante actualidad a los que debemos prestar la debida atención.

Hay casos como el de las redes sociales en los que, poco podemos hacer, excepto ilustrar a nuestros relacionados sobre su correcto uso, estimularlos a sacar lo mejor y mas positivo de ellas.

Mientras que otros, como el reclamo de verdadera justicia, frente a los cuales estamos todos obligados a actuar, exigiendo el correcto proceder de las instancias públicas, denunciando las acciones indebidas y vigilando el cumplimiento del debido proceso, pero también de la aplicación de sanciones ejemplares.

Ojalá que esta carta pastoral no solo resuene en las iglesias, que se harán eco de ella en este día de Nuestra Señora de la Altagracia, sino, en toda la sociedad dominicana.

