Con fe y esperanza en nuestra amada Virgen

Los dominicanos poseemos una fe profundamente arraigada en Nuestra Señora de la Altagracia, devoción que se eleva como la expresión más pura de nuestra espiritualidad.

Desde el 21 de enero de 1692, la Iglesia católica consagró esta celebración como la manifestación religiosa más ferviente de la Isla Española.

La fe en la Virgen de la Altagracia hunde sus raíces en el poder y la generosidad que prodiga a quienes acuden a Ella en busca de sanación, progreso y amor.

Por eso, hoy los templos acogen a cientos de miles de fieles en todo el país, que llegan para cumplir promesas y agradecer a la Virgen sus bondades.

La peregrinación más numerosa se dirige a la Basílica de Higüey, donde se venera la imagen coronada de la madre protectora del pueblo dominicano.

En diversos municipios de las regiones Sur y Norte también se observan celebraciones multitudinarias, en las que las comunidades dedican gran parte de su día a actividades religiosas.

En esta jornada, nos concentramos en dar gracias a la Virgen de la Altagracia por acompañar al pueblo dominicano, ayudándolo a superar todo desafío sin abandonarlo jamás.

Que la madre protectora ablande los corazones endurecidos por el egoísmo, la maldad, la violencia y la intolerancia, para que reinen la paz, el amor y la fraternidad.

Que despierte en todos los funcionarios públicos la sabiduría, la responsabilidad y la competencia, para que trabajen con honestidad y eficacia.

Esperamos, además, que todos los creyentes que viajan por carretera para venerar a la Altagracia lo hagan con prudencia, y regresen sanos y salvos a sus hogares.

La fe en la Virgen de la Altagracia es robusta e inquebrantable, al igual que la esperanza de los dominicanos en un porvenir mejor y en un clima perdurable de armonía, conforme a nuestro espíritu cristiano.