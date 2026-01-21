Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Opinión

UN MOMENTO

La Altagracia, pacto eterno y herencia viva de Dios

Avatar del Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio
Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Fiesta grande y sagrada celebramos hoy los dominicanos en honor de Nuestra Señora de la Altagracia

En ella Dios dejó grabada, para siempre, la señal de su pacto de amor con este pueblo. Ella es la herencia espiritual que el Señor nos entregó para acompañarnos en el camino de la historia y recordarnos que nunca nos abandona.

Por eso hoy, como ayer, la invocamos con confianza y le decimos: Virgen de la Altagracia, acompaña a este pueblo en el momento presente y líbralo de tantos males y peligros que amenazan su dignidad y su paz. Por tu intercesión, protégenos de la corrupción, de la violencia y de la indiferencia. 

Cúbrenos con tu manto maternal y condúcenos siempre a tu Hijo Jesús, para que, fortalecidos por su gracia, sigamos caminando como un pueblo fiel, solidario y esperanzado. 

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos. 

