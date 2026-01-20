La llegada de Trump a la Casa Blanca y sus acciones han generado un huracán de pavor e indignación en el mundo. Los sectores académicos, asociativos e incluso políticos conservadores en el ámbito internacional han sido estremecidos por los estragos del poder imperial estadounidense.

En la República Dominicana, la situación parece ser diferente. El trumpismo ha despertado en una parte significativa de la clase dirigente dominicana un fervor pro estadounidense que uno suponía que había quedado en el pasado. Una versión militarista del imperio, sintetizada en las figuras de Rambo, Rocky, portaaviones, Rangers y Delta Force, ha embargado la fascinación de muchos espíritus en el plano local.

Cuando creíamos que la dignidad podía ser uno de los últimos recursos que se podían perder como personas individuales y como país, el método Trump busca humillar primero al adversario como mecanismo de sometimiento, incluso preventivo, ya sea a una nación, a su población y/o a sus gobernantes.

La República Dominicana parece haber sucumbido a ser subalterna aventajada del trumpismo, hasta el punto de liderar ese triste renglón en la región. Y uno preguntaría: ¿Pero no que “Quisqueya sería destruida, pero sierva de nuevo, jamás”?