Un (primer) encuentro entre Dominicana y Portugal

Que el Tratado de Tordesillas determinara en 1494 la zona correspondiente a España y Portugal durante el proceso de repartición del Nuevo Mundo era una cosa, pero, que cinco siglos después siguiéramos mirando sólo hacia un lado de la península ibérica, cuando bien deberíamos mirar a los dos países que la componen como la suma de un todo del que también somos parte (la ibérico-americanidad), es un pendiente histórico que tenía que ser honrado… y lo fue.

En efecto, en el día de ayer, la Embajada de la República Dominicana ante la República Portuguesa realizó el “Primer Encuentro Empresarial de Turismo, Comercio e Inversión RD-Portugal”, actividad que tenía como objetivo tender puentes de entendimiento entre empresarios portugueses interesados en invertir en nuestro país y abrir las puertas del turismo, comercio e inversión en Dominicana; pero no simplemente por abrirlas o cumplir con un requisito protocolar –o una necesidad de política exterior coyuntural–, sino como resultado de una decisión y una voluntad; de una planificación y una ejecución.

Y es que este primer encuentro –que congregó a más de 150 empresarios portugueses interesados en invertir en el país–, ha sido posible gracias a la visión de su Excelencia, la señora Patricia Villegas, embajadora de la República Dominicana ante Portugal, quien, con un claro entendimiento sobre la necesidad de estimular y potenciar las relaciones entre los dos países, ha realizado el trabajo de carpintería institucional necesario para lograr que los titulares de importantes instituciones del Estado dominicano vinculadas a la inversión en nuestro país (ProDominicana, DGAPP, MIREX, CNZF, etc.) dijeran “presentes”, y pudieran exponer las bondades y facilidades de nuestro país y sostener encuentros bilaterales con empresarios interesados en explorar la posibilidad de invertir en él.

Hay mucho en juego en todo esto. Portugal puede ser un [otro más] importante aliado dentro de la Unión Europea (su presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, se pronunció en 2023 a favor de que los dominicanos puedan ingresar al espacio Shengen sin visado), pero también fortalecería la posición de avanzada del país dentro del continente.

Relaciones diplomáticas aparte, promover la relación entre los dos países a partir de la creación de vínculos comerciales en doble vía, de espacios y mecanismos que favorezcan la inversión estratégica de capital portugués en los diversos sectores en que brindamos oportunidades; estimular que sus empresarios puedan acceder a nuestro mercado turístico y maximizar las bondades de nuestra ubicación geográfica, fortaleza institucional y estructural como hub logístico en el Caribe (y puerta de entrada a América), era necesario.

Este primer encuentro será el primero de muchos, y hace bien la embajadora Villegas en promover República dominicana de la forma en que lo hace; tocando puertas de empresarios y políticos portugueses a nombre de nuestro país… abriendo puertas que nunca debieron estar cerradas.