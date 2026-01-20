El Banco Agrícola es un desastre financiero

La opinión pública ha sido objeto en las últimas semanas de denuncias escandalosas sobre el Banco Agrícola que su administrador, Fernando Duran, ha rechazado en rueda de prensa, indicando que la entidad, fundada en 1945 es sólida, que sus activos crecieron hasta RD$ 45,871 millones – lo que no es gran cosa pues partieron de RD$43,243.9 el 1 de enero del 2025. Afirmó que la institución no regala dinero, que todo lo que presta se recupera y que cada centavo sale “respaldado por un notarial firmado como garantía”.

Sobre el particular, teniendo en consideración la sensibilidad del sector financiero, con base a los estados financieros del 31 de diciembre del 2024, porque no están disponibles los nuevos, recordémosle que el pagaré notarial, si bien se asemeja a una sentencia no es garantía de nada y vale lo que el papel de baño si el firmante es insolvente o si el documento no ha sido registrado, previo pago de los impuestos y, temo que ese sea el caso. Sería una situación de cuidado porque entonces había préstamos vencidos y capital legal por valor de RD$ 12,396.0 millones que es un porcentaje importante tanto del capital como de los préstamos.

Según la memoria del Bagrícola ese año se otorgaron 19,616 préstamos al cero (0%) por ciento de los cuales RD$ 7,828.6 millones estaban pendientes de pago al inicio del 2025: Esos préstamos no pagaron ni el coste del papel en que se hicieron los contratos, ni el tiempo del personal o los gastos de notaría.

Sería bueno saber quiénes fueron los favorecidos ya que, a los jóvenes, según dicho documento solo se dieron 217 préstamos por el pírrico monto de RD$ 109.2 millones.

En el país con frecuencia se “denuncian actos de corrupción” en expedientes que luego se caen porque las afirmaciones no eran ciertas, en este caso creo que el Ing. Duran es una persona seria y, en consecuencia, es otro el tema: Se trata de determinar si los fondos del Bagrícola se utilizan especialmente con fines políticos como las tarjetas de los programas sociales, generando que la institución no sea rentable social ni bancariamente.

Con los activos que hemos citado y con la cartera de préstamos señalada la entidad obtuvo ingresos en el 2024 por el orden de los RD$ 4,171.5 millones y apenas ganó RD$ 243.9 millones para un pobre rendimiento de apenas 0.005 – menos de la mitad del 1% -, sobre los activos y casi nada sobre la cartera por los motivos planteados anteriormente, no obstante, las millonarias transferencias hechas por el Estado, que son gratis y el hecho de poseer un capital de RD$ 19,527.6: En resumen, mucho capital y pocas deudas, que además no pagan intereses y a pesar de ello apenas el .01% del capital.

Sus deudas entonces por valor de RD$ 23,716.3 estaban compuestas en un 82% por “ahorro de valores que alcanzaban los RD$ 12,342.1 millones” y el resto por “RD$ 1,028.1” que les sustraen legalmente a los propietarios inmobiliarios cuando arriendan sus propiedades y RD$ 1,660.1 millones” que corresponden a garantías económicas, que son depósitos forzados de fianzas gratuitos en violación a la Constitución, sin costo para el banco y a pesar de todo eso, la entidad no gana casi nada de dinero. Son deudas-depósitos que además de gratis, no está previsto pagarlas a corto plazo y ni así obtiene rendimientos buenos.

Al Banco Agrícola que es una entidad bancaria estatal de fomento para la agricultura y la pecuaria, no lo estoy comparando con los bancos comerciales – todos rentables-, ni con los bancos de crédito y ahorro que también generan utilidades, ni siquiera con las cooperativas que sin ánimo de lucro personal, todas funcionan con superávits operativos notables y, todos sin excepción han crecido sostenidamente a lo largo de los años: El Banco, inexplicablemente carece de rentabilidad financiera a pesar de la alta participación del capital estatal en los activos y de las transferencias anuales del Presupuesto Nacional, sin costo financiero.

El pasado año estuve en Mao-Valverde reunido con los bananeros – en favor de quienes logré en el 1995 la primera cuota de banano para exportar a Europa – y para quienes se creó un programa con fondos europeos: Nadie sabía del destino de los fondos aportados para ellos por la Unión Europea, a pesar de tener una grave necesidad de financiamiento para enfrentar las nuevas regulaciones del mercado europeo para mantener las exportaciones y de requerir fondos para mejorar sus plantaciones que están afectadas además por el tema de la mano de obra.

Luego estuve en San Juan de la Maguana en donde escuché la queja de que el Ministerio de Agricultura no había pagado el rotulado de los terrenos desde hacía tres años para la siembra, tampoco las semillas, entre otras de habichuelas, hasta el presidente Abinader había estado con ellos poco antes, quien sin oírlos se marchó a ver las plantaciones de uva, pero del Bagrícola, se sabe muy poco o nada y así sucesivamente en Azua y en otras provincias agrícolas.

Las denuncias recientes han versado básicamente sobre créditos a dirigentes o relacionados con el PRM durante la pasada campaña electoral y la queja quedaría resuelta con la publicación de los beneficiarios y sobre todo con la información de que han pagado, aunque subsista el tema de la escasa rentabilidad efectiva en el apoyo al campo y financiera en relación con el capital y los activos de la institución, que dudo que la Administración pueda defender exitosamente: Es un barril sin fondo sin rentabilidad social o económica y, sobre todo, sin control social y uno, extremadamente laxo de la Superintendencia de Bancos.

El Banco Agrícola no debe ser parte de las denuncias al estilo Senasa y Seguros Reservas, el primero en medio de procesos judiciales y el segundo en el ojo de la opinión pública, porque la canalización de los fondos se establece fácilmente y la institución puede re-encausarse y cumplir sus objetivos que siguen siendo loables.

Esta propiedad estatal no corre el riesgo de quiebra, puesto que su capital constituye más del 44% de los activos, vale decir que sus deudas son pocas y carecen de vocación para el retiro de depósitos que constituye riesgo para los bancos normales, ese no es el problema; el tema es si se le deja dilapidando fondos públicos o utilizándolo para favorecer colores partidarios en la próxima contienda electoral mientras los agricultores y criadores de animales agonizan.