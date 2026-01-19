La transparencia de Abinader

Creo que el presidente Luis Abinader quiere salir del gobierno sin manchas. Sin cuestionamientos. Desea dejar un ejemplo de total transparencia. Esos propósitos del presidente no se logran solos. Quienes lo acompañan deben adherirse a ese objetivo. Me atrevo a sugerir que los funcionarios que están siendo designados en distintas posiciones, se revistan de honestidad y entrega. Por eso deben iniciar su gestión auditando las instituciones que reciben. Decir al país lo que encuentran. Así, al salir, sabremos lo que dejan. La transparencia y honestidad del presidente nadie la cuestiona.

Pero si sus funcionarios se involucran en acciones corruptas, le ponen una mancha inevitable a su gestión. No basta que el mandatario enarbole la bandera de la transparencia. No es suficiente que repita cada día que desea un gobierno honesto.

Esas solo serían palabras al aire, si quienes le acompañan no siguen la misma ruta. Nadie pudo, ni después de su muerte, acusar de corrupto al fenecido ex presidente Joaquín Balaguer. Sin embargo, tuvo que admitir en más de una ocasión, que había corruptos en su gobierno. Llegó a decir que: “la corrupción se detenía en la puerta de su despacho”.

Esa mancha, aunque no se pegó a su traje, sí va adherida a su gestión administrativa. Si quienes acompañan a Luis Abinader quieren que la bandera de la transparencia se mantenga levantada y libre de manchas, tienen que HACER, DEMOSTRAR, MÁS QUE DECIR. Y me llega a la memoria esta frase atribuida a Julio César ante cuestionamientos a su esposa: “la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino también parecerlo”.