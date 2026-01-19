La transición pos-Maduro

Los acontecimientos tras la detención del dictador Nicolás Maduro por parte del ejército de EU ha iniciado una interesante y sorprendente etapa de transición en Venezuela, con similitudes a la vivida por los dominicanos tras la muerte de Trujillo el 30 de mayo 1961.

Joaquín Balaguer fue el Presidente de la transición que dio los primeros pasos para la ruta a la democracia tras el ajusticiamiento del tirano . Las estructuras militares y de seguridad del régimen Trujillo quedaron intactas con la desaparición de Trujillo. Igual ha ocurrido con las estructuras del chavismo en Venezuela. Un ejército formado ideológicamente y cientos de miles de hombres bajo las armas, le dan el control total del país tras el apresamiento de Maduro. El Pte. Trump y el Secretario Rubio han actuado con mucha destreza y habilidad entendiendo la realidad del control del día a día de Venezuela. Han escogido a Delcy Rodríguez, Vicepresidenta de Maduro. para primero mantener un orden social y militar e iniciar la transición a la democracia. La liberación de los presos políticos, la vuelta de la plataforma X, el rompimiento de los líderes del chavismo a la influencia cubana, china, rusa y de Irán han sido impuestas por la línea de Washington, que aparte de tener como objetivo la vuelta a la democracia en Venezuela, tiene intereses estratégicos geopolíticos con el país que tiene enorme potencial de producción de petróleo.

El control de la comercialización del petróleo venezolano es un duro golpe a la estrategia central de China contra el Dólar como moneda de comercio mundial. Aparte de proteger el dólar, el Pte Trump sabe que el aumento de la producción de petróleo en Venezuela por parte de compañías norteamericanas le permitirá a EU aumentar la oferta en el mercado mundial y bajar el precio de barril petróleo manteniéndolo en niveles óptimos para el crecimiento de la economía EU y bajar la inflación de precios.

La jerga revolucionaria y anti imperialista de los líderes chavistas ha sido enviada al refrigerador. Ellos quieren salvar su pellejo y algunos de ellos evitar caer presos y ser extraditados a EU.

Si se analiza lo ocurrido en RD tras el 30 mayo 1961 , Balaguer fué el primer escalón . Sacó a los familiares de Trujillo del país, después vino el Consejo de Estado y luego elecciones libres año y medio después.

Creo algo similar pasará en Venezuela. Con una transición más corta y un proceso gradual de bajar el nivel de contradicciones para no comprometer la gobernabilidad. Seguro los líderes del chavismo pedirán amnistía como paso indispensable para reconciliación nacional.

Como ocurrió en RD, no será un camino tranquilo. Estará llenos de escollos y problemas, pero guiado por la correcta política del Pte Trump, no tengo dudas culminará con celebración de elecciones libres que al día de hoy se vislumbra la ganaría ampliamente María Corina Machado, que al igual que Bosch en 1962, deberá comprender que no podrá venir con los 7 látigos que ofreció Viriato Fiallo y su Union cívica .