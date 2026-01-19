Renovación de pasaporte estadounidense para adultos

La mayoría de los ciudadanos estadounidenses adultos en la República Dominicana pueden renovar su pasaporte utilizando el formulario DS-82. No es necesario acudir a una cita presencial, ya que la solicitud puede enviarse a través de DOMEX. Para renovar su pasaporte, debe completar e imprimir el formulario DS-82, firmar, colocar la fecha, y adjuntar dos fotos a color tamaño 2”x2”, así como una copia de su pasaporte actual. Si aplica en su caso, también debe incluir los documentos de cambio de nombre. La tarifa de renovación de US$130 se paga en línea a través de Pay.gov. Envíe su solicitud y su pasaporte actual por la oficina de DOMEX más cercana. Este proceso aplica únicamente si está renovando un pasaporte de 10 años que venció hace menos de cinco años.Para instrucciones completas, visite: do.usembassy.gov/es/renovar-un-pasaporte-de-adulto/