Industria del cierre

La humanidad tiene una gran deuda de gratitud con quienes a lo largo de la historia han desarrollado productos para combatir enfermedades, transportarnos más velozmente, conservar nuestros alimentos, aumentar las cosechas o mantenernos comunicados. A ese respecto los ejemplos más evidentes son aquellos que han tenido efectos dramáticos sobre nuestras vidas, tales como los antibióticos, el internet y los teléfonos celulares.

Pero no todas las innovaciones que han incidido sobre nosotros han sido tan impactantes como para ser reconocidas como hitos en el desarrollo científico y tecnológico. Hay algunas, no obstante, que aunque han sido más modestas en su dimensión, forman parte de la vida diaria de las personas, siendo tan familiares que ni siquiera nos percatemos de ellas. Una de ésas es el zipper, ese ingenioso mecanismo de cierre que reemplazó a los botones en la mayorías de sus aplicaciones, siendo su uso habitual en ropa, bolsos y maletas.

Presentado a finales del siglo XIX en una feria celebrada en Chicago, el zipper no recibió gran acogida. Hubo que esperar hasta la segunda década del siguiente siglo para que obtuviese éxito comercial. La marca Talon fue pionera en el mercadeo y difusión del producto, manufacturado de metal en ese entonces. Su empleo inicial, sin embargo, no fue en pantalones, carteras o jackets, sino en botas de goma fabricadas por la compañía Goodrich, la cual le dio el nombre de zipper. Fue en los 1930s, después de la Gran Depresión, que el zipper enfrentó al botón en la industria textil.

Como en muchos otros artículos, el predominio en la producción mundial de zippers se ha trasladado a Asia desde los EE.UU. y Europa. En 1930 unos 20 millones de zippers de la marca Talon fueron vendidos, cifra que aumentó a 500 millones a finales de los 1940s, pero un competidor japonés, YKK, cuyas tres letras grabadas son familiares para los sastres y costureras de nuestro país, la fue desplazando en base a mayor variedad y menor precio. Y ahora la firma china SBS está desafiando a los japoneses.

El dinero involucrado es impresionante. En el 2015 el mercado mundial de zippers fue de 7,700 millones de dólares, llegó a los 17,500 millones en 2023, y se espera que alcance los 33 mil millones para el año 2033.

El zipper puede catalogarse como un adelanto de tipo práctico, que facilita el uso de productos que existían antes de su invención y podrían seguir existiendo sin él. No hay duda sin embargo que ha incrementado la utilidad de esos productos y favorecido el volumen y diversidad de sus ventas.