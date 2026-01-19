Groenlandia: misiles o minerales

¿Qué es Groenlandia? Una isla en el atlántico norte, cerca del casquete polar, de 2.16 millones de kilómetros cuadrados, más grande que México o Europa occidental, con 56 mil habitantes que viven en la zona costera y cuya explotación causaría un tremendo impacto ambiental, con daños al agua y la pesca, la biodiversidad, el cambio climático, la contaminación y pérdida de hielo que harían subir los océanos. El espesor del hielo es de 1.5 kilómetros promedio, con lugares que superan los 3 kilómetros de profundidad y que cubre el 90% de la isla.

¿Por qué el sueño de Estados Unidos con hacerse de Groenlandia viene de muchas décadas atrás? No es por el petróleo ya que no hay en cantidades que valga la pena explotar y actualmente está prohibido. Tiene tierras raras y otros minerales importantes como níquel, grafito, litio, cobalto, cobre, uranio y zinc. Pero todos esos minerales existen en abundancia en el territorio de Estados Unidos y en países amigos que se lo suplen, excepto las tierras raras, que necesitan de mucho más cantidad y China posee el 70% de las reservas mundiales.

Entonces ¿Cuál es realmente su importancia? MILITAR. Si un avión viaja de Nueva York a Tokio, tiene que subir hasta el ártico para poder llegar a su destino. Es la ruta más corta y la clave está en la forma de la tierra. La distancia entre ambas ciudades volando en forma de arco a través del ártico es de 10,850 kilómetros y si lo hace en línea recta por el pacifico es de 12,500 kilómetros.

Los misiles balísticos intercontinentales que salgan de Rusia o China tienen que hacer lo mismo para caer en Estados Unidos, formando un arco que pasa necesariamente sobre Groenlandia. Tener armas de defensa contra esos misiles en Groenlandia ayudaría tremendamente a interceptarlos mucho antes de que lleguen a su destino. Instalar radares de alerta temprana permitirían detectar el lanzamiento minutos después del despegue y seguir la trayectoria en la fase media (cuando el misil está en el espacio). Groenlandia se convertiría en un parque lleno de radares y plataformas de lanzamiento antimisiles de Estados Unidos.

¿Eso justifica tomar a Groenlandia por la fuerza? Absolutamente no, porque en una guerra nuclear, si Rusia lanza 1,000 misiles hacia Estados Unidos, una proporción entre 30% y 35% podría llegar a su objetivo y eso sería el fin de la humanidad, como hoy la conocemos, donde una gran parte moriría por la contaminación.