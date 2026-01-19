Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

TESTIGO DEL TIEMPO

Balance

Avatar del J.C. Malone
J.C. Malone

El primer año del segundo gobierno de Donald Trump presenta un balance positivo. Trump hace cumplir las leyes que escogió cumplir, pese a la obstrucción callejera de la oposición.

A nivel interno, Trump tiene serios problemas con el aumento en el costo de la vida; y sus diferencias de criterios con el jefe de la Junta de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre tasas de interés.

Con un equilibrio precario, Trump terminó la guerra entre Israel y Hamás, también se retiró del conflicto de Ucrania. Venezuela mantiene un precario equilibrio, menos sangriento que Irak, Siria, Libia y todo el Medio Oriente.

Aceptó el mundo multipolar, y busca controlar el continente americano, incluyendo a Groenlandia y el Canal de Panamá.

Trump sacó el país de 66 tratados y organismos internacionales controlados por los globalistas. Esta semana hablará ante ellos en Davos, Suiza, ojo con eso.

Tags relacionados