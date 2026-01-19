El primer año del segundo gobierno de Donald Trump presenta un balance positivo. Trump hace cumplir las leyes que escogió cumplir, pese a la obstrucción callejera de la oposición.

A nivel interno, Trump tiene serios problemas con el aumento en el costo de la vida; y sus diferencias de criterios con el jefe de la Junta de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre tasas de interés.

Con un equilibrio precario, Trump terminó la guerra entre Israel y Hamás, también se retiró del conflicto de Ucrania. Venezuela mantiene un precario equilibrio, menos sangriento que Irak, Siria, Libia y todo el Medio Oriente.

Aceptó el mundo multipolar, y busca controlar el continente americano, incluyendo a Groenlandia y el Canal de Panamá.

Trump sacó el país de 66 tratados y organismos internacionales controlados por los globalistas. Esta semana hablará ante ellos en Davos, Suiza, ojo con eso.