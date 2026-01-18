La transparencia de Abinader

Creo que el presidente Luis Abinader quiere salir del gobierno sin manchas. Sin cuestionamientos. Desea dejar un ejemplo de total transparencia. Esos propósitos del presidente no se logran solos. Quienes lo acompañan deben adherirse a ese objetivo. Me atrevo a sugerir que los funcionarios que están siendo designados en distintas posiciones, se revistan de honestidad y entrega. Por eso deben iniciar su gestión auditando las instituciones que reciben. Decir al país lo que encuentran. Así, al salir, sabremos lo que dejan. La transparencia y honestidad del presidente nadie la cuestiona.

Pero si sus funcionarios se involucran en acciones corruptas, le ponen una mancha inevitable a su gestión. No basta que el mandatario enarbole la bandera de la transparencia. No es suficiente que repita cada día que desea un gobierno honesto.

Esas solo serían palabras al aire, si quienes le acompañan no siguen la misma ruta. Nadie pudo, ni después de su muerte, acusar de corrupto al fenecido ex presidente Joaquín Balaguer. Sin embargo tuvo que admitir en más de una ocasión, que había corruptos en su gobierno. Llegó a decir que: “la corrupción se detenía en la puerta de su despacho”.

Esa mancha, aunque no se pegó a su traje, sí va adherida a su gestión administrativa. Si quienes acompañan a Luis Abinader quieren que la bandera de la transparencia se mantenga levantada y libre de manchas, tienen que HACER, DEMOSTRAR, MAS QUE DECIR. Y me llega a la memoria esta frase atribuida a Julio Cesar ante cuestionamientos a su esposa: “la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino también parecerlo”. La percepción es importante y el presidente lo sabe. Es por eso que insiste en culminar su gestión con total transparencia. Lo va a lograr si quienes lo acompañan siguen sus pasos. Por eso considero como algo CLAVE, que cada nuevo funcionario diga al país cuál es su fortuna al llegar, para saber con qué sale de esa posición pública. El presidente debe ordenar una auditoría INMEDIATA a cada entidad puesta en manos de un nuevo incumbente. Así, todos sabremos cómo se manejó y seremos más vigilantes para saber cómo se manejan los recursos pues- tos en sus manos. Abinader, como el empleado número uno del Estado, ha sido claro en cómo quiere culminar su gestión. Esperamos pueda mantener bien alta la bandera de la transparencia y no tenga que acudir a la ODIOSA frase del fenecido Joaquín Balaguer.