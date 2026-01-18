Sobrepasando la tolerancia

A menudo confundimos el respeto con la tolerancia, pero hay una diferencia fundamental. Se trata de “soportar” al otro, mientras que el respeto es reconocer el valor de la otra persona, independientemente de si estamos de acuerdo con sus ideas, su estilo de vida o creencias.

Respetar implica entender que el otro es un ser humano tan legítimo como yo, con miedos, sueños y una historia que merece ser escuchada o, al menos, no pisoteada, aunque no sea coincida con lo que queremos escuchar.

Hoy enfrentamos un gran desafío: el anonimato de las redes sociales. Parece que el monitor actúa como un escudo que nos libera de la decencia, permitiendo que el insulto sea la primera respuesta ante el desacuerdo y las cosas que a nuestro parecer “no estén correctas”. Sin embargo, el respeto no debe ser condicional.

Si solo respetamos a quienes piensan igual que nosotros, no estamos practicando el respeto, sino la afinidad de nuestros intereses. El verdadero valor de este principio se demuestra cuando, ante alguien que nos resulta opuesto, decidimos mantener la altura y la dignidad en el trato.

“Nadie puede dar lo que no tiene”, un adagio tan mencionado por nuestros abuelos. El respeto externo es un reflejo de nuestra paz interna. Cuando nos valoramos a nosotros mismos, establecemos límites saludables y cuidamos nuestra integridad, nos volvemos naturalmente más capaces de ofrecer lo mismo a los demás.