Jimmy Carter, el expresidente artista

Hay en las personas un rostro que debiera decir quiénes son. Shakespeare, en boca de Yago, su personaje traidor, puso la advertencia al respecto: en aquella celebrada frase sobre la gente y las cosas, que dicen que nos aman o estiman. No son lo que aparentan, sentenció en “Otelo” (1603). Los actos, incluso los registrados en contratos, han navegado ese océano de dualidades entre apariencia y realidad. La experiencia humana más triste es jamás poder confiar en “el otro”, especialmente familiares y amigos más —o pretendidamente— cercanos. El derecho romano castigaba aquellos tipos de contratos que pretendían legitimar la falsía. En la Ley Juliana, incluyó preceptos relativos a las órdenes “casaderas”, estableciendo penalidades contra el “negotium simulatum”. Casi un siglo antes, la simulación, en cambio, había sido proclamada virtud de príncipes gobernantes por Maquiavelo (1532), en el entendido de que el Estado está libre de toda calidad o responsabilidad moral.

Para salvar esta discrepancia, incluso el cristianismo apeló a los hechos como fuente de la verdad de su doctrinario. Jesús consintió que su herido costal fuera tocado por Tomás, usando sus dedos como medio de comprobación de la realidad de su resurrección y pasión. Los apóstoles se dedicaron, desde entonces, a registrar sus periplos y recorridos en el libro “Hechos”, dejando constancia de su hacer posterior a la muerte de Jesús, creando un amasijo de “evidencias” y “rendición de cuentas”.

El esfuerzo que las ciencias declaran norma de adquisición de la verdad, el empirismo, existía desde mucho tiempo antes de que “El recurso del Método” lo propusiera como norma aplicable a todo ámbito.

En el plano de la personalidad, fue Hipócrates quien formuló la tesis del “humor” de las personas vinculado a fluidos corporales, primera intuición de la existencia de una dimensión determinista del ADN sobre lo que es —orgánica y psíquicamente— todo ser viviente. Quizás sea imposible soslayar la posibilidad de conocer el Yo, el Superyó y el Ello desde comportamientos surgidos de los impulsos y motivaciones psíquicas definitorias de la personalidad. El enfoque de Freud, sin embargo, reveló la profunda necesidad científica por desnudar el contenido real de las personalidades desde sus pulsiones, conductas y patologías.

Los hechos son, entonces, la comprobación de —en el caso de lo que se es— quienes y qué en realidad las personas son; una herramienta de verificación y comprobación de sus reales “contenidos” y perfiles. Este paradigma existe desde mucho antes de que David S. Goyer y Christopher Nolan lo registraran como frase apodíctica de la identidad en su guion para la película “Batman Inicia” (2005). “No es quién eres en el interior, son tus actos los que te definen”, dice Rachel Dawes (interpretada por Katie Holmes) al mega millonario de ciudad gótica Bruce Wayne, para establecer un diálogo en clave que busca la comprensión de sus mutuas identidades éticas. Las personas no son, en realidad, lo que dicen ser y, mucho menos, lo que piensan de ellas mismas. Son sus actos lo que las definen. La psicología incorporó este enfoque como rector del análisis y comprensión de las personalidades con el conductismo (1950-1960) postulado y desarrollado por B.F. Skinner, aunque vinculándolo a la educación y la experiencia, aspectos relativos, estableciendo un determinismo recíproco que no explica, por ejemplo, por qué gente rica roba —pues tiene dinero— ni por qué una persona enamorada puede ser infiel o asesinar a su pareja.

El aprendizaje social es incidente en los modelos de conducta que se incorporan y, junto a este, el desempeño de roles. Algo que resulta de la casualidad y de los determinantes que puedan surgir u ocurrir alrededor de las personas y su desarrollo.

Este aspecto, el de los roles y la personalidad, motiva esta fascinante reflexión. De tal manera podemos decir que, a veces, tus actos no te definen, lo que remite a este tema de un presidente artista para remitirnos a la sorpresa de la verdad del ser y a sus múltiples pasillo y escondrijos.

Los presidentes artistas

Fue una sorpresa y agrado acceder al artículo escrito por Zachary Small, publicado por el New York Times el pasado 13 de enero, 2026, bajo el título “El hombre de las llanuras también era pintor”.

En los Estados Unidos, el presidente Dwight D. Eisenhower pintó paisajes y retratos a partir de sus 60 años y George W. Busch empezó a pintar “de forma prolífica” al salir de la presidencia, igual que Winston Churchill en Reino Unido—dejó más de 500 pinturas— y Edi Rama (Albania).

Otros artistas a cargo de gobiernos fueron Thomas Jefferson (violinista y cantante) y los actores Ronald Reagan (USA), Jimmy Morales (Guatemala), Joseph Estrada (Filipinas), el ucraniano Volodímir Zelenski y el dramaturgo Václav Havel (Checoslovaquia).

En la República Dominicana, tenemos dos prominentes artistas en la primera magistratura: Joaquín Balaguer, poeta y ensayista; y a Juan Bosch, escritor y aficionado escultor.

Jimmy Carter, el expresidente y pintor

Sabemos que la praxis de las artes, por exigir la expresión significativa y la excelencia, es una comprobada terapia, validada desde el caso Van Gogh. Un recurso especialmente valioso en la edad madura, pues ejercerlas llena de sentido el ocio, tornándolo productivo, obligando a mantener la disciplina y ejercitando la “motricidad fina”. Así, estimula y desarrolla los vínculos cerebro-mano-dedos, afectando positivamente la formación de sinapsis y, por consiguiente, la actividad neuronal, formulando “vórtices” interactivos y dinámicos, “puentes” entre personalidad y actividad; emoción y razón, aceptar y transformar. Una multiplicidad de ópticas, opciones y entrecruzamientos donde, por demás, coexisten los antípodas.

Resulta que la hija del expresidente Carter, Amy, colectó piezas de los esposos Carter (Jimmy —†2024— y Rosalyn —†2023—) que Christie´s ha integrado a la subasta “El coleccionista americano” que para conmemorar el semiquinto (250) aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) fue celebrada desde el Rockefeller Center de Nueva York, del 13 al 18 de enero, con preestrenos públicos que iniciados el 16, concluirán el 22.

Jimmy Carter pintó durante con mayor constancia desde los años ochenta, compartiendo su oficio político, de promoción de la democracia y de solidaridad social en su país con su pasión expresiva.

La obra marcada como “Lote 876” de la subasta —un paisaje con río, rocas y bosque— y otras, de paisajes en las montañas, con cazadores o no, revelan que el expresidente sentía un amor profundo por la esencia de la vida y el paisaje rurales estadounidenses. Como artista, no lo sedujeron tendencias y pretensiones estéticas. Se aposentó, cómodo, en la simpleza; con una mirada ingenua sobre los entornos de su experiencia; cuasi infantil y primitiva.

Este detalle nos resulta motivador y presenta a otro Jimmy Carter, bien lejos de las racionalidades de sus tareas por las cuales es mejor conocido. Construyó sus obras mediante pinceladas y trazos relativamente cortos, sin insistir en el símil o la exactitud mimética. Su colorido es comedido y económico, delicadamente azulados y verdosos, sin exabruptos técnicos ni arabescos. Entrega una realidad esquematizada desde el ideal de la meditación y el aislamiento; una pintura limpia, como de niños llenos de una emoción interiorizada y objetiva sobre las cosas. Pareciera que la tela quisiera permanecer limpia y sin estridencias.

Hemos sostenido que los artistas, al necesitar convivir en los espacios de la racionalidad social, deben desarrollar otras “personalidades”; que su deber es aprender a administrarlas. No son patológicas las dualidades artista-hombre, artista-padre, artista-esposo o —como ahora— artista-político, incluso a su nivel máximo, el de presidente. Al enfrentarse a diferentes retos en las sociedades en continuos cambios, el artista y las personas deben adaptarse y para ellos los enfoques han de enriquecerse, modificarse y las metas, preferencias y gustos, también. Es posible que el ser postmoderno esté articulando una personalidad múltiple que para los psiquiatras podría resultar tri, tetra, penta, epta o deca polares. Lo que para el psiquiatra aferrado al psicoanálisis esto es patológico, para el arte es una fiesta, siempre que la personalidad no sea contaminada por conductas prohijadas en la anomia.

Entonces, ¿quién era, en realidad, Jimmy Carter?

Sus pinturas nos sugieren el perfil de un hombre que optó por refugiarse en un mundo propio, incontaminado, limpio y simple. Que no expresó ni reveló como presidente, pero sí dejó plasmado como este que le sobrevive, el hombre-artista.