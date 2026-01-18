Derecho fundamental que no necesita habilitación

En el actual Código de Trabajo dominicano subsiste un artículo que, aunque bien intencionado en su origen, hoy resulta jurídicamente innecesario y simbólicamente problemático. Nos referimos al artículo 18, que dispone: “la mujer tiene plena capacidad para celebrar el contrato de trabajo, percibir las retribuciones convenidas y ejercer todos los derechos y acciones que la ley acuerda al trabajador”.

El cuestionamiento no se deja esperar. ¿por qué el Código de Trabajo aún necesita declarar la capacidad laboral de la mujer como si se tratara de una excepción?

Cuando esta disposición fue incorporada al ordenamiento laboral aún vigente, tenía un sentido histórico preciso, puesto que proveníamos de un sistema civil que restringía la capacidad jurídica de la mujer casada, sometiéndola a la autoridad marital y limitando su autonomía patrimonial y contractual. En ese contexto, afirmar expresamente su capacidad para trabajar y contratar constituyó una medida de avance y de protección frente a un orden jurídico estructuralmente desigual.

La Constitución dominicana de 2010 marcó un punto de quiebre definitivo al consagrar, en su artículo 39, numeral 4, que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, sin admitir matices ni reservas, reconociéndolos como personas con iguales derechos, deberes y dignidad, afirmación que cobra especial relevancia dentro del Estado social y democrático de derecho en el que se inscribe el derecho del trabajo.

En esa misma línea, el pasado 7 de marzo de 2025, dentro del marco de la ponencia “Igualdad y no Discriminación”, el magistrado Ramón Herrera Carbuccia, juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, reafirmó el compromiso del alto tribunal con la efectividad de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, con especial énfasis en la equidad de género y su proyección en los ámbitos laboral y social. Sostuvo que la construcción de un Estado social y democrático de derecho exige una igualdad real y sustantiva, condición indispensable para una democracia auténtica.

Resulta incoherente mantener en el texto del Código de Trabajo una norma que “habilita” a la mujer para ejercer derechos laborales supone, aunque no se exprese de manera directa, poner en duda su capacidad jurídica como derecho fundamental, lo que termina por erosionar el propio precepto constitucional de igualdad, norma suprema del ordenamiento. La igualdad no se consolida reiterando excepciones, sino suprimiendo distinciones normativas innecesarias.

La evolución del derecho dominicano confirma este cambio de paradigma a través de reformas como la Ley núm. 189-01, que democratizó la administración de la comunidad matrimonial, o la Ley núm. 1-21, que reafirma la adquisición de la capacidad civil plena únicamente a partir de los dieciocho años, sin distinción de sexo. Ambas evidencian una línea legislativa clara conforme a la cual la capacidad jurídica es universal y no sectorial ni condicionada por el género.

Ambas leyes son posteriores a la promulgación del Código de Trabajo, que data de 1992, y reflejan un adelanto normativo que fortaleció la igualdad y la capacidad jurídica universal de la mujer en el contexto dominicano, consolidando un cambio de paradigma que el texto laboral original no contemplaba en su totalidad.

En ese orden, en fecha reciente depositamos ante la Comisión Especial del Senado de la República Dominicana, responsable del proceso de reforma del Código de Trabajo, una propuesta formal de derogación del artículo 18, por carecer hoy de contexto jurídico, constitucional y sistemático dentro del ordenamiento laboral vigente. La permanencia de esta disposición no aporta protección real, sino que reproduce una lógica normativa superada, incompatible con el principio de igualdad sustantiva consagrado en la Constitución.

La reforma laboral en curso ofrece la oportunidad idónea para depurar el Código de Trabajo de normas que, aunque nacieron como conquistas, hoy se han convertido en vestigios de una desigualdad superada.

La igualdad no necesita habilitación, solo coherencia normativa, práctica institucional y respeto efectivo a la dignidad humana como fundamento del Estado constitucional de derecho.

Como acertadamente expresó la magistrada Alba Luisa Beard Marcos en la sentencia TC/0206/24, “no se gana la igualdad practicando la desigualdad”, afirmación que sintetiza con claridad el sentido y la urgencia de depurar el ordenamiento jurídico de disposiciones que, aun con pretensiones protectoras, reproducen distinciones incompatibles con el principio constitucional de igualdad.