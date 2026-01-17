La ley del más fuerte

Después del fin de la Segunda Guerra Mundial se creó un orden internacional que rige las relaciones internaciones actualmente o por lo menos hasta hace poco. Ese orden está basado en los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas (ONU), que incluyen la igualdad soberana de los Estados, la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias, la no intervención en los asuntos internos de otros Estados y el respeto a los derechos humanos, entre otros.

En la actualidad han ocurrido una serie de eventos que llevan a pensar que estos principios han perdido validez. Por un lado, después de varios meses de presiones y amenazas, el presidente de los Estados Unidos de América decidió intervenir militarmente en Venezuela de manera unilateral, capturando al presidente Nicolás Maduro bajo la acusación de narcotráfico, en flagrante y clara violación del derecho internacional. Por otro lado, amenazó con tomar Groenlandia y anexionarla por la fuerza si fuere necesario.

Es cierto que el caso venezolano posee matices particulares, dado que una gran parte de su población y de la comunidad internacional no reconocían a Nicolás Maduro como presidente legítimo, a causa de las irregularidades registradas en las elecciones de 2018 y 2024, donde las actas de votaciones nunca fueron presentadas. Por lo tanto, la falta de reconocimiento internacional del gobierno de Maduro puede llevar a justificar, en cierto modo, la intervención militar de Estados Unidos. Sin embargo, esa operación marca un antecedente significativo no solo para la región latinoamericana sino para el mundo entero.

El mensaje implícito de lo ocurrido en Caracas parece estar relacionado con lo establecido en noviembre pasado en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, donde se propone retomar la Doctrina Monroe de “América para los americanos”, esta vez con el corolario Trump. Según esta nueva estrategia, Washington busca restaurar su preeminencia en el hemisferio occidental y garantizar su acceso en zonas geopolíticas claves en la región.

En este sentido, al parecer las acciones llevadas a cabo por Trump en Caracas no están centradas en fomentar la recuperación económica de la nación, con una transición hacia una democracia sólida donde se respeten los derechos humanos, sino más bien responde a una estrategia geopolítica de salvaguardar sus intereses, expandiéndose en zonas estratégicas ricas en materias primas, dejándole claro a Rusia y a China que Latinoamérica es su zona de influencia y su patio trasero.

Más allá de abrir un debate de quienes celebran por todo lo alto la intervención militar de Donald Trump en Venezuela y la caída de un dictador, es importante hacer conciencia sobre el hecho de que esto constituye un antecedente importante para el futuro de la región, y es que los Estados Unidos al parecer pueden amenazar, intervenir militarmente, capturar un presidente y extraer los recursos de un país extranjero sin mayores consecuencias, ante la mirada de una comunidad internacional que observa los acontecimientos sin levantar la voz.

Es evidente que lo sucedido el 3 de enero manda un mensaje claro: ningún país está completamente a salvo de presiones si sus políticas dejan de alinearse con los intereses estadounidenses. Esto quiere decir que cualquier gobierno que se instaure en la región contrario a sus intereses corre el riesgo de ser derrocado, y esto es muy peligroso. En cuanto a Groenlandia, la situación es aún más compleja por ser esta parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Finalmente, lo sucedido en Venezuela ha sacudido el tablero mundial y ha puesto en evidencia el caos geopolítico que caracteriza el cambio de época que está viviendo la humanidad, con guerras y rumores de guerras, donde se presencian los dolores de parto de un viejo orden que muere y uno nuevo que trata de nacer. Todo parece indicar que el mundo basado en reglas ha dejado de existir para ser sustituido por uno mucho más incierto, donde regirá la ley del más fuerte.