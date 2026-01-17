¿De dónde salen tantos millones?

La Constitución de la República y la Ley 311-14 obligan a todo funcionario público que administra recursos del Estado a declarar su patrimonio al iniciar y al concluir sus funciones. No es una formalidad administrativa ni un trámite burocrático: es un principio esencial de transparencia democrática que permite al país conocer cómo se construye la riqueza de quienes ejercen poder.

En una sociedad donde millones de personas trabajan toda su vida sin lograr estabilidad económica, y donde otros acumulan fortunas en plazos sorprendentemente cortos, la pregunta no es incómoda ni malintencionada: es legítima y necesaria.

Las declaraciones juradas de bienes se han convertido, así, en un espejo que nadie puede ignorar. Funcionarios, ministros, viceministros, senadores, diputados y también profesionales del sector privado presentan patrimonios que superan los cientos —y en algunos casos, miles— de millones de pesos. Todo declarado, firmado y depositado en documentos oficiales con solemnidad jurídica.

La discusión no es personal ni de nombres. Es matemática. Porque un país tiene derecho a preguntar con naturalidad: ¿cómo se construye una fortuna de ese tamaño en tan poco tiempo? No para envidiarla, sino para entenderla. No para perseguir, sino para exigir claridad.

La riqueza auténtica

sube por escalones

Quienes emprendemos y pagamos impuestos sabemos que la riqueza auténtica se construye con años de esfuerzo, riesgo, deudas, tropiezos y reinicios. La riqueza real se parece más a una escalera que a un ascensor. Por eso, cuando vemos patrimonios que parecen saltarse los peldaños intermedios, el país no murmura: calcula.

Si el patrimonio proviene de empresas, lo correcto es declarar la participación accionaria y no los bienes completos. Y si una empresa tiene utilidades, debe pagar un 27 % de impuesto sobre la renta. Para que alguien termine con 100 millones netos, debió generar cerca de 150 millones brutos. Eso implica impuestos altos. Pagados. Visibles. Trazables.

Cuando el patrimonio no surge de empresas, sino de forma personal, la regla es aún más clara. En la República Dominicana no se pagan impuestos por tener bienes, sino por los ingresos que los generan. El patrimonio es el resultado final; el impuesto se paga antes, cuando el dinero se gana.

Todo ingreso personal —honorarios profesionales, comisiones, asesorías, alquileres, intereses, dividendos o ganancias de capital— debe declararse y tributar en el año en que se percibe. No importa si ese dinero se ahorra, se invierte o se acumula: primero debió pasar por la declaración fiscal.

Por eso, cuando una persona presenta un patrimonio elevado sin que existan declaraciones previas de ingresos equivalentes, la pregunta no es ideológica ni malintencionada; es contable. Los patrimonios grandes debieron nacer de ingresos grandes, y los ingresos grandes debieron dejar huella tributaria.

El patrimonio se declara una vez.

Los ingresos se declaran todos los años.