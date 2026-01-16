El Salto de la Pulga

1 ¿Por qué será que la mayor cantidad de exclamaciones de extrañeza que he escuchado sobre los cambios, corresponden al nombramiento de Nelson Arroyo en Aduanas?

2 Los que hacen política como inversión nunca comprenderán que Abinader tiene un compromiso con la historia, que no puede limitarlo el partidismo.

3 Una de las claves para el éxito del nuevo ministro de Agricultura está en saber dosificar los permisos para importación de alimentos, negociazo manejado por ciertas figuras.

4 A veces, el silencio es más contundente que discursos tambaleantes, fofos y abundantes de retórica desgastada. Extraña, que oradores de respetada capacidad lo echen a un lado, aferrándose a su testarudez.

5 A octubre del pasado año la nómina pública aumentó a 787,426, es decir, 43,562 más en un año. ¿Y qué pasó con la medida que congela esa nómina? ¡Bien, gracias!

6 En Youtube se promueve una villa en Casa de Campo por el precio de (agárrese): RD$2,240 millones (US$35 millones) -obras de arte no incluidas-. Amigos que la conocen dicen que pertenece al presidente de un partido político. ¡Sobaaa!

7 La importación de cigarrillos ha caído en casi un 60% en 8 años, gracias al contrabando por la frontera. Nuestros servicios de inteligencia no han logrado saber quién es el distribuidor local de ese contrabando. ¡Qué raro!

8 Los franceses suelen esperar el Año Nuevo de la manera más original: quemando vehículos. Este 31 pasado pegaron fuego a 925. ¿Barbarie ilustrada?

9 A Petro, que se había quitado la correa para darle una pela a Trump, parece que se le cayeron los pantalones: “Mi presidencia depende de Trump”, dijo.

10 Los casos de Rusia-Ucrania, Israel-Palestina, más la indiferencia con lo de Haití y ahora lo de Venezuela, están hundiendo cada vez más en el pozo de la inutilidad a la OEA y la ONU. ¡La guagua va en reversa!

11 Predicción astrológica: La provisionalidad de doña Delcy no durará más de seis meses. Trump obligará a elecciones presidenciales y congresuales, porque sin un andamiaje jurídico completo las petroleras no invertirán en Venezuela.

12 Así como hay toros que se enamoran de la luna, puede haberlos cautivados por una atractiva mujer. Quizás el toro que mató a la dama en Puerto Plata estaba poseído por una “pasión obsesiva”.

13 Los tenis que llevaba Maduro cuando lo capturaron, son unos Nike que se convirtieron en el producto más buscado del nuevo año. En cinco horas se agotó en 15 países. ¿Qué le dice esto?