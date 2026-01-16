Presidente, escoja su legado

Señor presidente, Ud. y yo tenemos algo muy importante en común, nosotros solo tenemos hijas, no tuvimos varones. Nuestras hijas comparten una sólida educación, viviendo en ambientes distintos, y estoy seguro de que Ud. está tan orgulloso de las suyas, como yo de las mías.

Nosotros, y nuestras hijas, recibimos formación educativa sin politización. No es casualidad que ni en Estados Unidos, ni en la República Dominicana, todos los presidentes, antes de Ud., siempre se mantuvieron fuera de las aulas.

El presidente es la principal figura política de la nación, todo lo que toca se politiza, es inevitable. Hay cosas sencillamente inevitables, el Rey Midas no pudo evitar convertir en oro todo lo que él tocaba.

Por eso le pido que, por favor, recapacite su idea de dar clases de “Moral, Cívica y Ética” en nuestras escuelas. Lo acepto como una legítima preocupación suya; también es mía y de todos los dominicanos, pero le ruego que la canalice con Ud. fuera de las aulas.

Ningún político, en ninguna nación, da clases de “moral” en las escuelas por razones muy obvias: los políticos no son los mejores referentes morales en ninguna sociedad. Los presidentes que han respetado eso demuestran gran sabiduría, espero que Ud., como todos sus antecesores, lo entienda.

Nuestro deficiente sistema educativo, que no les cumple a los padres que tributan, ni a los estudiantes que reciben las clases, debe mantenerse fuera de la política.

Los estudiantes dominicanos merecen una educación de calidad, sin politización, como la que tuvimos nosotros, su vicepresidenta y todas nuestras hijas e hijos.

Necesitamos profesores dedicados a enseñar “Moral, Cívica y Ética” en nuestras escuelas, pero Ud. no es educador de profesión. Le ruego respetar la división social del trabajo, a Ud., lo eligieron para gobernar, deje que los educadores eduquen, tan sencillo como “zapatero a su zapato”.

Su familia, señor presidente, está muy ligada a la educación. La vicepresidenta Raquel Peña tiene una extensa trayectoria académica. Escojan su legado: mejorarán o politizarán la educación dominicana.