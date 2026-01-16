Palabra de gracia

“Sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para sepáis cómo debéis responder a cada uno”, Colosenses 4:6.

Esa palabra sazonada entraña la verdad del evangelio. Significa hablar verdad para salvación y edificación de los oyentes. Puesto que somos sal y luz.

Ante la infeliz irrupción de la agresión verbal, las maldiciones y los insultos; el creyente debe bendecir. Jesús es la palabra viva. La cual se encarnó para salvación.

Hemos de hablar conforma a las palabras de Dios. Las necesarias, precisas y sazonadas con sal para honrar, edificar, sanar y elevar el pensamiento bíblico y cristiano.