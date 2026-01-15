El mercado del arte de alta gama empezó a recomponerse en el 2025

Recurrimos, nuevamente, a las ventas de las tres casas subastadoras más importantes del mundo: Sotheby’s, Christie’s y Phillips, para rastrear las obras de arte que lograron mejores precios de martillo en sus subastas —públicas o privadas— realizadas durante el recién concluido año.

Este enfoque orienta las brújulas del mercado artístico. Aun sabiendo que las obras maestras —pues de las piezas de mayor nivel, importancia y significado histórico, técnico y cultural se trata— escapan en mucho a las determinantes del gran mercado. Su coleccionismo está vinculado a la tarea propia de los museos y de las instituciones privadas adscritas a gobiernos: preservar el legado histórico y cultural. También a las funciones de resguardo financiero y ostentación que para las fortunas globales dominantes garantiza este arte.

En primer lugar, destacamos que las diez obras de mayor precio martilladas durante el 2025 por esas subastadoras alcanzaron US$757 millones —como escribimos anteriormente—, aunque sólo una superó los US$100 millones: el “Retrato de Elisabeth Lederer” de Gustav Klimt, martillada en Sotheby’s de Nueva York por US$236.4 millones, en noviembre.

El monto de las diez obras de mayor precio vendidas en 2025 registró una variación absoluta de +US$244.4 millones respecto al total de obras de este nivel vendidas en el 2024, lo que equivale a un crecimiento interanual relativo de +47.68%.

Pese a ese crecimiento, cuando el campo se amplía para integrar las 100 obras de arte más caras vendidas en el 2025, el resultado es US$2,130 millones, equivalentes a US$330 millones más que durante al 2024.

En términos porcentuales, las 10 obras de mayor valor (US$757 millones en total), representaron el 35% del valor total obtenido por las 100 obras más caras durante el año. De tal manera, el promedio en precio de este grupo de diez fue US$75.7 millones, en tanto el correspondiente a las 100 obras de mayor precio del año fue US$21.3 millones.

Pese a esta revitalización del mercado en el 2025, respecto a los registros del 2023 este nicho registró una variación negativa de -11.75%, al perder, en términos absolutos, US$270 millones.

Las pérdidas venían siendo más profundas. Comparando 2025 con el 2022 vemos que las 100 obras más caras vendidas totalizaron US$4,100 millones en 2022, siendo US$1970 millones más que en 2025, de -48.05%, en términos relativos.

Las ventas de 2024 fueron US$1.8 mil millones contra US$2.4 mil millones en el 2023 y US$4.1 mil millones en el 2022.

Paralelamente, el año 2022 ha quedado como el período durante el cual más obras de arte lograron precios superiores a los US$100 millones en las subastadoras.

Esos resultados fueron impulsados por la adquisición, por un comprador único, de la colección del cofundador de Microsoft, Paul Allen. Esa venta recaudó, sola, US$1,620 millones: el 76% del total a que ascendieron las obras de arte de este rango vendidas en el 2025.

Alegra que durante el finalizado año, el mercado de arte de este nivel se recuperara de la tendencia adversa registrada respecto al pico positivo del 2022. Desde entonces acumulaba pérdidas interanuales: -58.53% (2022-2023) y -43.90% (2023-2024). . Finalmente, alcanzó valores positivos: +18.33% (2024-2025). Los pronósticos son halagüeños.