Flotación cambiaria y reformas

Primer Tiro

Un hecho que no ha sido destacado ni difundido adecuadamente es el cambio desde la flotación cambiaria administrada hacia una flotación libre, el cual se produjo con posterioridad a la reforma macro prudencial que disminuyó los riesgos cambiarios del sistema financiero mediante una mayor y más eficiente regulación de los préstamos en moneda extranjera, así como de la posición de activos y pasivos en esta moneda de los intermediarios financieros y cambiarios. Esa adecuada y correcta secuencia de hechos, y de medidas de política cambiaria, produce beneficios macroeconómicos a muy bajos costos, y aumenta la eficiencia y la capacidad del tipo de cambio para reflejar adecuadamente la situación de las instituciones financieras a través de una correcta valoración de los activos y pasivos de sus balances generales, mejorando la valoración de la exposición a riesgos, y la certeza de los indicadores de solvencia. Sin esa reforma cambiaria del ámbito macro prudencial, la mayor volatilidad del tipo de cambio no permitiría que el mercado pueda valorar correctamente el impacto de esta en la verdadera solvencia del sistema financiero.

Segundo Tiro

Existen al menos tres grandes beneficios de corto plazo que se obtienen con el nuevo régimen de flotación limpia. El primero de ellos es la de que ahora el tipo de cambio refleja con claridad y precisión la competitividad de la economía, permitiendo que los sectores exportadores y las actividades de importaciones puedan absorber adecuadamente los choques externos, con precios en moneda nacional reflejando la situación cambiaria y la situación de las cuentas externas. El segundo es la mayor independencia de la política. monetaria, que al no tener que ocuparse de controlar los movimientos del tipo de cambio, se puede concentrar plenamente en lo que debe ser su único objetivo: controlar la inflación. El tercero de los grandes beneficios de la flotación plena es el del aumento de la efectividad del mecanismo de transmisión de la política monetaria y cambiaria hacia las tasas de interés, permitiendo que la diferencia entre tasas en moneda extranjera y nacional se ajuste a las expectativas del mercado sobre el tipo de cambio esperado.

Tercer Tiro

El impulso debe ser aprovechado para una fuerte recarga de la agenda de reformas en los ámbitos monetarios vinculados al financiamiento de la deuda pública y el déficit fiscal. Reducir el riesgo cambiario de la deuda, aumentando la participación de la denominada en moneda nacional en el total de esta, mejorar el mecanismo de la formación de los precios de los títulos emitidos por Hacienda y el Banco Central mediante la unificación de la curva de rendimiento de ambos emisores, y reducir el riesgo de refinanciamiento mediante una ampliación de los rangos de vencimientos, deberían ser parte los puntos prioritarios de agenda recargada de las reformas a ejecutar en los ámbitos monetarios y financieros. Ampliar y profundizar el mercado de deuda pública, sin causar desplazamiento del financiamiento privado, debe ser un macro objetivo de la agenda de reformas, pero mientras se producen los avances, el momento es oportuno para reconocer que además de la divulgación de los datos que reflejan la real situación de liquidez y solvencia, el fortalecimiento y preservación de la estabilidad del sistema bancario requiere de más reformas orientadas a mejorar los mecanismos de asignación de recursos a través de los mercados financieros.