Una controvertida decisión

Siempre resulta conveniente, al menos cuando se suscitan acalorados debates sobre temas sensibles, dejar que transcurra cierto tiempo a fin de que cesen o aminoren las pasiones. Esa es la razón por la que he decidido aplazar estas reflexiones concebidas hace poco más de un mes. Me refiero a la sentencia TC/1225/25, que expulsó del ordenamiento jurídico los artículos 285 y 260 de la Ley No. 285 y de la 3483 respectivamente. La primera relativa al Código de Justicia de la Policía Nacional y la segunda sobre el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas.

Mi intención es llamar la atención sobre la interpretación expansiva de la referida decisión sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad consignado en el artículo 43 de la Constitución (TC/1225/25, párrafo 13.16).

Comienzo señalando que, en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley No. 4-23, del 20 de enero de 2023, en su artículo 145 define el matrimonio como “el contrato celebrado entre un hombre y una mujer que han dado libre consentimiento para casarse”. Esta disposición legal no es más que la consecuencia imperativa de lo que establece el artículo 55 de nuestra Constitución, que en su numeral 3) indica que el Estado protegerá la organización de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Se debe observar que el precepto constitucional y la ley hacen énfasis en el vínculo “entre un hombre y una mujer”. Además, la propia Carta Sustantiva dispone que la ley establecerá los requisitos para contraer matrimonio (artículo 88.3).

Como se ve, entre nosotros la institución del matrimonio no es posible simplemente con la unión de dos personas, pues se requiere que sean de sexo opuesto. Esa ha sido la tradición en una sociedad conservadora y católica, pues el aspecto religioso y sociológico se entrelazan en la conformación de la identidad nacional. Se me podría objetar que la sentencia no toca directamente aspectos referentes a la familia, sino a la sodomía en las instituciones castrenses. Pero tal observación no sería correcta dada la amplia interpretación que podría resultar del numeral 13.16 de la misma, que prescribe: “(…) consideramos que ninguna norma dictada por parte de autoridades estatales o por particulares puede disminuir o restringir en modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, un aspecto esencial de la intimidad de las personas y del libre desarrollo de la personalidad, de ahí que su inobservancia afecta el valor de la dignidad humana, que es el pilar esencial del Estado dominicano”.

Esto significa que al ser la dignidad el sostén del Estado, cualquier norma, incluso de rango constitucional, podría ser inaplicada cuando se interprete una afectación a ese supremo valor o en base al principio de favorabilidad (artículo 7.5 de la LOTC). Sin embargo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad del artículo 43 del texto constitucional se impone por mandato constitucional, teniendo dos limitaciones: el orden jurídico y el derecho de los demás. En ese sentido, si el legislador constituyente y el ordinario han diseñado una institución, como lo es en este caso el matrimonio, el supremo intérprete de la Constitución está inexorablemente sometido a tales lineamientos, sin posibilidad de franquearlos, so pena de subvertir el orden constitucional (artículo 73 de la Constitución).

De conformidad con el artículo 184 de la Carta Sustantiva, las decisiones del Tribunal Constitucional son irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y órganos del Estado. Creo que decisiones de esta naturaleza que impactan a la colectividad ameritan ir más allá del caso fallado y proyectarse en la realidad social dominicana, de valores tradicionales e idiosincrasia conservadora. Si se desea proteger el derecho al libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 43 del texto constitucional, la solución más sabia sería la fórmula francesa, concibiendo los denominados pactos de solidaridad para uniones de personas del mismo sexo, pero cuidándose de no imponerlo como institución.

Me parece que la jurisdicción constitucional se dejó seducir por corrientes foráneas de modernidad que no necesariamente encajan en nuestra cultura, la cual admite únicamente, tanto en el matrimonio civil como en el religioso, la unión entre personas de distinto sexo. Es decir, ningún oficial del estado civil, sacerdote o pastor podría oficiar un matrimonio entre personas del mismo sexo sin incurrir en nulidad absoluta.

El trasfondo de la acción no era la sodomía, sino replantear la definición del concepto de la familia y la institución del matrimonio. Lo ideal es que, al adoptar decisiones controvertidas, el tribunal proceda como los rumiantes: masticar los argumentos y digerirlos, para posteriormente y con más calma, remasticarlos y tragarlos de nuevo, antes de exponerlos a la opinión pública. Al fin y al cabo, esta es la destinataria final y la que concede legitimidad a sus decisiones.