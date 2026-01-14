Partido y gobierno

El fin último de la política es el poder. Lo de qué hacer con el poder es asunto de politólogos, académicos y teóricos, pues a los fines prácticos, el poder sirve para una sola cosa: para ejercerlo.

Los recientes movimientos realizados por el presidente Abinader en su gobierno, se inscriben en la gestión del poder y en cómo su ejercicio se traduce en más y mejores ejecutorias públicas que aumenten la calidad de vida de la gente.

Hasta ahí, muy bien. El problema de fondo es que con un presidente que no va, cada jugada sobre el tablero es leída dos veces. Primero, a partir de incrementar los entregables de la gestión gubernamental: menos teoría, menos excusas, más ejecución presupuestaria, más obras civiles, más soluciones, más comida a mejores precios, etc. Segundo, sobre la base de que los decretos expresan el equilibrio del poder a lo interno del PRM, de cara a sus dos convenciones.

Paliza dijo ayer que a mediados de año estarían en convención, pero no es lo mismo cambiar las gomas de un vehículo estacionado que de uno en movimiento. Las placas tectónicas del poder se mueven en el PRM. La presidencia del partido será un “clavo pasao”, más no así la escogencia de la secretaría general y las demás secretarías; ni mucho menos la selección de los presidentes y cargos directivos provinciales, municipales y distritales, pues cada precandidato intentará cuadrar a los suyos en todas las demarcaciones y cargos.

En los hechos y a nivel de percepción, la configuración final de la nomenclatura partidaria –indirectamente–proyectará la correlación de fuerzas existentes entre los diferentes proyectos, y, por ende, permitirá especular sobre el resultado de la convención que elegirá al candidato presidencial, en octubre de 2027.

Los jugadores adelantan fichas, hacen apuestas y doblan la de los contrarios. Cada decreto –sea de nueva designación, destitución o rotación–, primeramente, se lee en clave de política interna partidaria, y luego, en clave de gestión de gobierno. Sólo así pueden entenderse las reacciones generadas ante algunas designaciones y los subsiguientes movimientos hechos a lo interno de las instituciones afectadas; así como declaraciones de dirigentes hechas en público para que la prensa las recogiera… y, sobre todo, para que en el partido los compañeros tomaran nota.

El reto de Luis será evitar que el partido se lleve de encuentro al gobierno. El desafío reside en mantener unido lo que está comenzando a fragmentarse, pues la dialéctica es inflexible, por aquello de la unidad y lucha de los contrarios; pero también la física es implacable, al señalar que los iguales se repelen. ¿Y acaso todos los candidatos a las diferentes posiciones del partido, no son iguales entre sí? Le conviene al país y a Luis que el partido priorice al gobierno, para que el barco no naufrague antes de zarpar.