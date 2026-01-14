La ola de Trump

El presidente Donald Trump parece montar una tablita de surf, con los brazos extendidos, balanceándose sobre una ola turbulenta. ¿Qué tiempo permanecerá montado, cómo y cuándo terminará esa ola? Lo sabremos llegado el momento, pero por ahora, el viento y el mar están en su favor.

Trump está viviendo el sueño húmedo de todos sus antecesores; terminar los regímenes de Venezuela, Cuba e Irán solo era alucinación en las fantasías políticas del pasado.

Las tres revoluciones, las de Cuba, 1959; Irán, 1979; y Venezuela, 1999, se llevan justo 20 años entre ellas.

Tras capturar al presidente Nicolás Maduro y controlar el petróleo de Venezuela, Trump suspendió todas las exportaciones petroleras a Cuba.

Sin energía, ninguna nación permanece; ningún gobierno sobrevive; en Cuba ya no queda “ideología”. Hay una élite gobernante que somete y oprime a las mayorías; eso puede estallar en cualquier momento.

Durante 66 años, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) infructuosamente intentó asesinar a Fidel Castro 638 veces y gastó cientos de millones para desestabilizar el régimen cubano. Trump está cerca de lograr lo que sus 10 antecesores soñaron.

México está supliéndole petróleo a Cuba, veamos cuánto durará.

En 1979, la Revolución Islámica de Irán fue la primera “revolución apoyada en tecnología”.

Desde París, el Ayatollah Khomeini grababa sermones, introducidos de contrabando a Irán, su discurso incendiario estimuló un levantamiento popular; tumbaron el gobierno, triunfó la Revolución Islámica.

Hoy, Irán se cuida de los medios, bloqueó las señales de los proveedores de internet y teléfono celular. Las protestas nacionales demandan el fin de la teocracia y libertades públicas. Irán vive una seria crisis económica. Según el gobierno, van 500 muertos, eso hace suponer que pasan de 2,000.

En Teherán, capital iraní, pelea la inteligencia mundial. Compiten la CIA estadounidense, el Mossad israelí, la KGB rusa, el MI6 británico y casi todos los servicios de inteligencia del planeta, intentando dirigir las protestas populares.

Nadie sabe cómo terminarán Venezuela, Cuba ni Irán, solo podemos esperar, pero hasta ahora, Trump sigue montando la ola.