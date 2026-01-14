El museo del beisbol dominicano

En la República Dominicana los niños aprenden primero a lanzar una pelota que a escribir su nombre. En cada barrio, en cada play polvoriento, en cada calle y en cualquier patio, desde que se dan los primeros pasos, los niños construyen en su memoria una hazaña con un bate hecho de cualquier cosa.

Somos héroes del diamante desde la cuna. El béisbol no llegó a nosotros: nació con nosotros.

No obstante, a pesar de esa pasión por el béisbol; a pesar de ser una cantera de grandes peloteros, de llenar de aplausos los estadios de grandes ligas y de ser una potencia en este deporte; en fin, a pesar de tanto honor, no tenemos un lugar donde guardar nuestra memoria. No existe en nuestro país un museo del béisbol dominicano. Un lugar donde reposen las camisetas sudadas de gloria, los bates y trofeos que construyeron nuestra fama, las pelotas del Salón de la Fama y todas esas prendas que han llevado hasta el cielo este pequeño país del caribe.

Nos falta ese patrimonio que eternice la memoria para que no se desvanezca tanta gloria.

En nuestro país no existe la cultura de musealizar el deporte como lo hacen otros. Ha faltado voluntad desde el estado, desde la federación de peloteros, desde el ministerio de deportes, desde LIDOM, desde el Ministerio de Cultura, el sector privado y la municipalidad.

Ha faltado un ente que motive, convoque y ejecute un plan en tal sentido.

Un museo del béisbol en nuestro país no es nostalgia, es educación para la juventud, es turismo cultural y deportivo, es marca país y es autoestima. No es simplemente un edificio repleto de vitrinas frías, es un acto de gratitud.

La gloria no solo está en los estadios, ni en los grandes titulares de los diarios del mundo, está también en la vitrina que pueda preservar su nombre.

Vamos a coleccionar lo nuestro, antes de que los protagonistas envejezcan, las historias se apaguen y los objetos desaparezcan o se queden en otros lugares.

Somos potencia mundial produciendo peloteros, pero frágiles conservando su legado. Ha llegado la hora de entender que el béisbol dominicano no es solo un deporte, también es un valor nacional que merece casa, nombre y memoria.

Los pueblos que no guardan su historia terminan perdiendo el orgullo de lo que son. Y el béisbol, para nosotros, no es simple pasatiempo, es identidad, es ascenso social, es voz y es bandera.

Estamos en deuda con la historia de nuestro principal deporte y alguien debería tomar la iniciativa de ganarse esos créditos.