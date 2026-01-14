De metas, promesas y fe

Cada año que inicia nos trazamos metas. Siempre albergamos la esperanza de que sea mejor que el anterior. No solo pensamos en planes personales y familiares, sino también como país.

En esta primera columna del 2026, pido a Dios y a la Virgen de la Altagracia que nos acompañen y nos ayuden a enfrentar las adversidades. El 2025, en lo personal y familiar fue un poco difícil. También el país tuvo sus tropiezos.

Enero es el mes de las celebraciones aniversarias en las altas cortes.

En el ámbito jurídico, el año comenzó con la celebración del Día del Poder Judicial, destacando sus autoridades los logros y retos. Todavía se sigue hablando de la mora. Ojalá que este año sea el fin. En 2025, el CNM designó 5 nuevos jueces en la SCJ. Y ratificó a tres del tribunal electoral.

La jurisdicción constitucional y la electoral han seguido fortaleciéndose. El TC y el TSE se preparan para celebrar 14 años de labor. Un Ministerio Público que no está supeditado al Poder Ejecutivo, con procesos de corrupción administrativa que representan verdaderos retos, como es el caso Senasa. Hay un Ministerio de Justicia que ya tiene su primer incumbente, al que le tocará regentear la población penitenciaria y otras funciones. El caso del desplome de la discoteca Jet Set entró a fase preliminar. Hay expectativas por la desaparición de la niña Brianna, en Puerto Plata. La JCE comienza la entrega de una nueva cédula de identidad y electoral. En fin, hay muchos temas sobre la mesa. Qué Dios y la Virgen nos protejan.