Escenario del relanzamiento

En un entorno complejo, político y económico, el gobierno arranca el año con una agenda que procura potenciar las políticas y resultados positivos obtenidos, revertir dificultades y déficits así como fortalecer mecanismos que apuntalan la transparencia en el manejo de los recursos públicos, como garantía de una gestión pública más eficiente, por el resto de la gestión.

Es así como apenas iniciando enero, el presidente Luis Abinader dispuso designaciones, despidos y movimientos de varios ministros y directores generales, al tiempo que convocó al Consejo de Ministros ampliado a una jornada de día completo, en el propio Palacio Nacional, para establecer un programa de gestión de Estado, que incluye una evaluación del 2025 con una retrospectiva desde el inicio mismo de la gestión Abinader-PRM, en 2020, y las proyecciones del gobierno hacia el 2028.

El 2026 estará regido, entonces, por las presiones y confrontaciones políticas partidistas de cara a los comicios venideros.

El escenario exhibe un PRM -aún sin candidato presidencial, con una decena de aspirantes, aunque dos o tres posibles- esforzándose por lograr una buena gestión. Un PLD lucha por demostrar que está ‘vivo’, que se recupera del deplorable 10% del 2024 y que está en la línea de juego; la FP, aunque con un candidato definido, muestra desesperación por sostener un aparente liderazgo de la oposición y que va en crecimiento, que de ser real se enmarcaría en el listado del PLD.

Es de ahí que los movimientos del presidente Abinader muestran su control de la Administración -por más fuegos artificiales que supongan malquerencias intestinas- lo que señala su influencia decisiva en la escogencia del candidato del PRM y del resultado mismo de las elecciones del ‘28.