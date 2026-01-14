La erupción del PRM

El presidente Luis Abinader, ha iniciado el año con una serie de movimientos que buscan reposicionar su gobierno, cambios en importantes funciones públicas, la convocatoria, temprano, a un Consejo de Ministros, asesores extranjeros incluidos, en los primeros días de enero, etc.

Los cambios dispuestos por el mandatario buscan refrescar la administración, luego de un año particularmente malo, horrible, dicen algunos, que terminó encendido por los escándalos de SENASA, de los políticos extraditados y otros temas.

El primer resultado visible de las rotaciones y designaciones, ha sido, sin embargo, una erupción volcánica a lo interno de su partido, que ha tenido como protagonista inicial al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

No es la primera vez que el experimentado legislador y dirigente político, tiene este tipo de reacciones, esta vez, con la particularidad de que, aunque ha recibido críticas, de senadores y otras figuras de su partido, por aquello de que "la ropa sucia se lava en casa", también ha servido de válvula de escape para otros que tenían en la recámara, balas pendientes.

Pacheco se quejó de las decisiones del presidente, hasta el punto de decir que “si me cuesta el cargo, que me cueste”. Tan decidido está de que su queja fuera oida.

La esencia de su queja tiene que ver con los cambios en la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, que parece estar determinada por la designación de Magín Díaz como ministro de Hacienda y Economía y que ha llevado a la cancelación de dirigentes importantes.

Los senadores Bernardo Alemán y Franklin Romero, han aprovechado para expresar sus quejas por cancelaciones de compañeritos y el expresidente Hipólito Mejía, también ha remachado sobre el tema.

La nota jocosa la puso el diputado José Luis Rodríguez al afirmar: «Yo me di un jumo porque desmontaron la mafia que había en Agricultura, se llevaron al hijo de p… de Félix Fernández y Limbert Cruz”.

Un derroche de sinceridad que remarca el carácter folclórico de nuestra representación congresional, al confesar que se dio un "jumo", que se emborrachó, por esas cancelaciones, pero que evidencia, malquerencias acumuladas.

Para algunos estas fisuras son un indicio de que el PRM tendrá dificultades para retener el poder en el 2028, yo no se si la lava y el fuego de estas erupciones lleguen tan lejos, mas bien creo que es el PRM siendo PRD, porque ya se ha dicho, “de raza le viene al galgo” y el espíritu levantisco y autodestructivo siempre ha estado ahí.

Hay quienes ven el momento como uno para que el presidente imponga su autoridad, su condición de jefe de la parcela, algo que no creo que sea el ánimo ni el estilo del mandatario, que, a estas alturas, debe estar curado de resabios y pataletas.

Desde luego no es una situación que el PRM pueda pasar por alto, ya que reflejan disgustos que pueden minar la unidad que ha exhibido la organización, hasta ahora.

Los cambios en el Gobierno son siempre importantes, oxigenan la administración, incluso aunque algunos den la impresión de poner a alguien en el primer hueco que haya, como eso de Ito Bisono, en el Mived, que es como decir, ya que no me quedan ministerios, te pongo aquí, aunque quizás ahí, la famosa “fórmula”, sirva para algo más que para descubrir, como Tres Patines, que somos dueños de edificios y no lo sabíamos, sin que a nadie se le ocurra, desde luego, vender uno, como el personaje que intentó vender la parte del río que le tocaba, por ser del pueblo.

En fin que los cambios que debieron ser una manera de llevar ánimo general general de la población, la señal de renovación del gobierno, luego del mal año del 2025, han provocado en su lugar que el volcán dormido en el partido de gobierno, hiciera erupción, habrá que ver si con fuerza catastrófica como el Vesubio o como un simple volcán que mantiene la llama viva, como esos que hasta reciben la visita de turistas.