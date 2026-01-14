El Dios que supera nuestra lógica

El Dios en quien creemos no se deja encerrar en la lógica humana ni en nuestros cálculos limitados.

Él mismo lo aclara cuando afirma: “Mis caminos no son sus caminos”. Esta verdad nos invita a la humildad y a la confianza, especialmente cuando la realidad nos desconcierta y no encontramos respuestas inmediatas.

Muchas veces pretendemos comprender a Dios desde nuestros criterios, pero Él actúa con una sabiduría que supera toda previsión. En medio de las pruebas personales y de las dificultades que vive nuestro pueblo, esta certeza nos sostiene: Dios sigue obrando, aun cuando no lo percibamos.

Creer en Él es aceptar que su amor va más allá de lo que entendemos y que sus designios, aunque misteriosos, buscan siempre nuestro bien y nuestra salvación.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.