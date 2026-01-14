UN MOMENTO
El Dios que supera nuestra lógica
El Dios en quien creemos no se deja encerrar en la lógica humana ni en nuestros cálculos limitados.
Él mismo lo aclara cuando afirma: “Mis caminos no son sus caminos”. Esta verdad nos invita a la humildad y a la confianza, especialmente cuando la realidad nos desconcierta y no encontramos respuestas inmediatas.
Muchas veces pretendemos comprender a Dios desde nuestros criterios, pero Él actúa con una sabiduría que supera toda previsión. En medio de las pruebas personales y de las dificultades que vive nuestro pueblo, esta certeza nos sostiene: Dios sigue obrando, aun cuando no lo percibamos.
Creer en Él es aceptar que su amor va más allá de lo que entendemos y que sus designios, aunque misteriosos, buscan siempre nuestro bien y nuestra salvación.
Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.