UN MOMENTO

El Dios que supera nuestra lógica

Avatar del Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio
Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

El Dios en quien creemos no se deja encerrar en la lógica humana ni en nuestros cálculos limitados. 

Él mismo lo aclara cuando afirma: “Mis caminos no son sus caminos”. Esta verdad nos invita a la humildad y a la confianza, especialmente cuando la realidad nos desconcierta y no encontramos respuestas inmediatas. 

Muchas veces pretendemos comprender a Dios desde nuestros criterios, pero Él actúa con una sabiduría que supera toda previsión. En medio de las pruebas personales y de las dificultades que vive nuestro pueblo, esta certeza nos sostiene: Dios sigue obrando, aun cuando no lo percibamos. 

Creer en Él es aceptar que su amor va más allá de lo que entendemos y que sus designios, aunque misteriosos, buscan siempre nuestro bien y nuestra salvación. 

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.

