La muerte será principio, no fin

Trump volvió a amenazar a Cuba, incluso con un ultimátum y la propuesta alucinante de Marco Rubio como futuro gobernador de la isla. Parecería una ópera bufa, pero es la realidad de un imperio regido por la depravación más descarada de su historia.

Ahora que el mundo confirmó que el Cartel de los Soles fue un mero invento de la Casa Blanca para violar la soberanía de Venezuela, secuestrar a su presidente y apropiarse de sus riquezas petroleras, y ahora que Trump continúa con sus propósitos de arrebatarle Groenlandia a Dinamarca, cualquier cosa es posible, incluso invadir a Cuba.

Atravesando la peor crisis de su historia contemporánea, tras el estrangulamiento económico al que la han sometido los Estados Unidos, Cuba sobrevive con pura tenacidad. El cerco solo lo rompe la determinación de una Revolución en la que no existe la orden de rendirse.

Con sus portaaviones, aeronaves y armas de última generación, las fuerzas imperiales podrán desembarcar en Cuba.

Pero deben saber que Cuba se convertirá entonces en una Sierra Maestra guerrillera. La muerte de cada cubano será solo el principio y no el fin del combate en la tierra del general independentista Quintín Bandera.