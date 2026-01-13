¡Que se intervenga ya el Puente Duarte!

El Puente Juan Pablo Duarte, columna vertebral que une a la capital con la parte Este, se encuentra en una situación crítica y alarmante.

Tras más de setenta años de servicio y sometido a un tráfico cada vez más intenso, los signos de deterioro ya no son meras señales de vejez, sino síntomas de un riesgo inminente.

Los reportajes de este diario, realizados junto a ingenieros especializados, han expuesto una realidad que no admite más dilación: la infraestructura está en peligro y, con ella, la seguridad de miles de ciudadanos.

La inspección realizada por nuestros equipos revela un cuadro devastador y urgente.

No se trata de grietas superficiales, sino de debilitamientos estructurales en puntos de apoyo vitales, fisuras lineales de más de cinco centímetros en vigas, expansión y corrosión del acero debido a la acción de los cloruros, y desprendimientos constantes de escombros.

Los ingenieros son contundentes en sus conclusiones. Diagnostican una condición "muy, muy delicada" que "requiere intervención y atención inmediata".

El agua permea la losa, la socavación afecta el pavimento y no existe un plan de mantenimiento preventivo.

Virtualmente, el puente está abandonado a su suerte.

Este deterioro no es solo estructural, es humano y social. Los hundimientos, desniveles y grietas ponen en riesgo a conductores y peatones a diario, un peligro que se multiplica con la lluvia.

El Puente Duarte es más que una obra de ingeniería histórica. Es un símbolo de conexión y un servicio público esencial.

No hay mañana para esto. Cada día que pasa sin una intervención profunda y técnica es un día que se juega con la seguridad pública.

Se impone una una acción inmediata del Gobierno para evaluar los signos de vulnerabilidad e iniciar un plan de reforzamiento estructural integral, estableciendo un programa de mantenimiento permanente y transparente.

La intervención del Puente Duarte no puede esperar ni un minuto más.