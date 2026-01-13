¿Por qué habló Leonel a Luis?

Leonel Fernández, colocado luego de SENASA sólidamente en primer lugar en las encuestas para las elecciones del 2028, fue atacado por los manejadores de plataformas simpatizantes del PLD – no por el PLD – y por el Gobierno, se sintió obligado, por el riesgo reputacional, a responder dicha campaña que lo vinculaba, sin base, a la dictadura del derrocado, Nicolás Maduro quien asumió en el 2013.

Leonel dejó la presidencia en el 2012, fue contemporáneo de Chávez que había sido elegido democráticamente; MADURO fue contemporáneo de Danilo Medina quien rompió relaciones en el 2018 y Luis Abinader, con quien negoció la venta de Refinería y a quien compró la deuda dominicana en operaciones comerciales privadas.

La semana pasada Leonel habló con claridad y propiedad para la historia, pero para un mundo multilateral basado en normas de derecho que fue suspendido hace un año, el actual -en el que tenemos unas elecciones que ganar – es de hechos de poder bajo la visión de un hombre, Donald Trump a quien – por ahora - solamente pueden controlar o detener las instituciones norteamericanas, entiéndase el Congreso o el poder judicial y en noviembre, si la economía va mal, el pueblo en las elecciones de noviembre como dijo George Clooney.

Por ahora, America First ganó la partida de Venezuela en donde redujo “el ataque al dólar” al eliminar las ventas en yuanes y afectó la debilidad energética de China a quien le quedan Rusia e Irán, propinó un golpe mortal a Cuba cuyo régimen caerá por su propia ineficacia. Rusia no puede suplirle porque esta embargada y China no tiene combustible.

MÉXICO que tiene el trauma de haber perdido en 1848, 2.4 millones de kilómetros cuadrados a cargo de USA, culminó el pasado año como su principal socio comercial con exportaciones récords, con la amenaza de ser bombardeado por el tema del narcotráfico: En cada acción Trump siempre tiene varios objetivos, en el caso de la tierra de Benito Suarez, además del narcotráfico, quiere controlar o eliminar los envíos de combustible a Cuba.

A todo analista lógico le parece poco probable que se ataque militarmente México, no porque la nación azteca tenga en los “Halcones de Washington” un respeto especial, sino porque abriría heridas históricas que pueden generar una ingobernabilidad indeseada en un país fronterizo cuyo comercio es vital en la cadena de suministros a norteamérica, pero eso no ocurre con Irán, que con tres semanas de disturbios que recuerdan el derrocamiento del Sha Reza Palevi en 1979 podría suponer otro golpe fulminante a China, sin ninguna acción directa en su contra.

USA podría, protegiendo a los “ciudadanos que protestan” propiciar la caída de la impopular teocracia de los ayatolas, que sin partidos políticos ni cultura republicana sólo podría ser sustituida por la monarquía pahlevi en la persona del hijo del Sha de Irán quien lleva 47 años fuera del país. De teocracia a monarquía constitucional en un país sin partidos políticos, el cambio no es más fácil.

Rusia en su afán imperial está pagando el precio de un error de cálculo: No pudo tomar Ucrania en tres días y despertó a los europeos que habían dormido bajo el manto de seguridad que pagó USA desde 1945, pero el Oso, agotado financieramente ha sido sometido a la condición de vasallo – suplidor forzado - de China y extrañado de la cambiante escena internacional: La Guerra le ha agotado, ha perdido sus posibilidades de potencia en un mundo cambiarte por mantener la ocupación de Ucrania.

La Unión Europea, el más hermoso proyecto democrático construido partiendo de la Liga del Acero en 1956 desarrolló la zona de paz, prosperidad y estado de derecho más bonita del planeta, habiendo cedido su defensa y acostumbrado su gente al bienestar, sin ejército ofensivo, está reducida, por el momento, a la irrelevancia en el mundo del poder: Ha bastado que TRUMP deje sin efecto práctico a la ONU, para que Europa, con dos votos cruciales – de Inglaterra y Francia – carezca de utilidad.

El presidente Trump decide, por su sola voluntad quien es delincuente, si es contrario a su plan de acción – perdiendo el derecho a respirar - y quien entra en la gracia del poder si se aviene a sus intereses imperiales – que no es bueno ni malo, solo realidad – como sucedió con Al Asa de Siria, en un día pasó de ser terrorista internacional a invitado de honor de la Casa Blanca o Petro, que de ser incluido en la Lista Clinton que eliminó todos sus derechos civiles en el mundo, a ser un tipo aceptable, que ahora visitará por todo lo alto en febrero Washington.

Estados Unidos cultivó en nuestras mentes a través del cine la imagen de ser los buenos y, en el siglo pasado, la de una nación líder del cristianismo, la solidaridad y los derechos a base de los cuales expandió la democracia y creó, casi por sí sola, el multilateralismo ejerciendo a través de ello, con eficacia, el poder blando: costeó la seguridad de Europa y permitió el surgimiento de China como potencia económica, pero Trump ha dicho nomas, ahora la regla es el poder económico y militar.

En grado extremo se dan casos que parecen menos claros, como es el caso de Groenlandia, territorio autónomo de un país miembro de la OTAN, que resucitada por Biden, está a punto del colapso con Trump. En ella, de nuevo, el freno sólo puede surgir a lo interno en Estados Unidos, de su justicia y de sus legisladores.

En Venezuela había una orden – buena o mala – de captura en contra de Maduro y el Ejecutivo “sólo la cumplió”, Irán es un enemigo, México, tiene carteles reales y, a Cuba, cuya ocupación tendría amplias simpatías -sin el petróleo venezolano- basta con dejarle morir de hambre; Groenlandia con apenas 60 mil habitantes y sin ejército, tomarla es cosa de unos minutos, no hay motivos porque la seguridad de ese territorio está a cargo de la OTAN, es decir, de Estados Unidos.

La inquietud del presidente TRUMP, sin embargo, tiene base; la tiene en el hecho de que Estados Unidos no trabajó la ruta del ártico, eso lo hicieron Rusia, que tiene diez veces más rompehielos y China, esta última llegó incluso a comprar acciones en sociedades mineras groenlandesa.

En ese mundo convulso en que el derecho no es actualmente el protagonista Leonel, como estadista, tiene interés en guardar su rol histórico, un papel que, desde el Ejecutivo dominicano, por su posicionamiento electoral como candidato para las próximas elecciones, tratan de torpedear: Pero él tiene una tarea inmediata superior, que es ganar las elecciones y por eso no puede sucumbir a provocaciones locales.