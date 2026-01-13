Bajo el amparo de María de la Altagracia

Hemos iniciado la novena en honor de Nuestra Señora de la Altagracia, madre y protectora insigne del pueblo dominicano. Es un tiempo para acercarnos a ella con confianza filial y poner en sus manos no solo nuestras dificultades personales, sino también los problemas que afectan a todo nuestro pueblo. Ante su mirada maternal llevemos la inseguridad, la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades y el cansancio de tantos corazones heridos. María conoce el dolor de sus hijos y no es indiferente a su clamor. Con fe, presentemos a través de ella nuestras súplicas a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, de quien esperamos la intervención que renueve la vida, restaure la esperanza y nos impulse a construir una mejor nación. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.