Respete los términos de su visa y el período de admisión a los Estados Unidos

Una “estadía excedida” ocurre cuando un viajero permanece en los Estados Unidos más allá de la fecha autorizada en el formulario I-94, también conocido como el registro de entrada y salida. Los viajeros pueden consultar su I-94 en línea en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) o a través de la aplicación móvil CBP GO.

La fecha indicada en “admit until” (admitido hasta) es el límite legal de su estadía y no es lo mismo que la fecha de vencimiento de la visa en su pasaporte. Permanecer en los EE. UU. después de esa fecha puede tener consecuencias graves, como la cancelación de la visa, la remoción del país, inelegibilidad para futuras visas, prohibiciones de reingreso o sanciones penales.

Para evitar problemas, revise cuidadosamente su formulario I-94. Puede verificar su estatus de admisión en https://i94.cbp.dhs.gov seleccionando “View Compliance”. Como recomendación, anote su fecha “admit until” en el calendario y salga de los Estados Unidos en o antes de esa fecha.