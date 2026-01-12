Metí la pata

Comencé hablando de que el 2026 sería un buen año económico para Republica Dominica. Bajas tasas de interés, oro sobre los US$4 mil la onza Troy, petróleo rondando los US$56 el barril, mayor crecimiento del turismo y las remesas por un aumento del PIB y reducción del desempleo en Estados Unidos y una mayor inversión pública y privada, interna y externa.

Predije que el sector construcción recuperaría su crecimiento, el subsidio a los combustibles se eliminaría liberando recursos para invertir en obras públicas y que la inflación y la tasa de cambio se moverían en función de las metas del Programa Macroeconómico elaborado para el presupuesto del 2026.

Pero me olvide de algo. La geopolítica.

Y todas esas predicciones se fueron al carajo, o por lo menos, se pueden ir al carajo, si continúa las escalada expansionistas del presidente Trump.

La incursión a Venezuela para apresar a Nicolas Maduro, militarmente exitosa, ha sido funesta políticamente al ver que ese país sigue gobernado por el chavismo y por los que realmente dirigen los carteles de la droga. Sacrificaron un peón a cambio de adueñarse del petróleo venezolano. Así de simple.

Ocupar Groenlandia por la fuerza o intentar presionar y amenazar a Dinamarca para comprarla, cuando no está en venta, desatará una crisis inevitable donde la existencia de la OTAN está en juego, abriéndole paso a Rusia para adueñarse de Ucrania y expandir sus dominios sobre Polonia, que Putin desea como desea Trump a Groenlandia.

Abordar barcos rusos en aguas internacionales del mar del norte y el mar caribe es una provocación que tendrá consecuencias y respuestas, jodiendo los mercados.

México esta en la mira de Trump y no dudo un ataque aéreo quirúrgico contra los centros donde operan los capos de la Droga, que la CIA debe tener bien ubicado. ¿Y después?

China tiene las puertas abiertas para invadir a Taiwán y dudo que Estados Unidos pueda impedirlo militarmente, cuando la pequeña isla está a 12 mil kilómetros de distancia de Washington y a 200 kilómetros de China. ¿Se iniciará una guerra nuclear por Taiwán?

El Ayatola Jamenei está al borde del precipicio por las protestas de millones de iraníes debido a la crisis económica. Pero necesitaran apoyo aéreo de Israel y Estados Unidos para aniquilar los centros de poder del Ayatola. ¿Qué hará Rusia y China, que apoyan el régimen iraní?

Cuba se derrumba, Colombia se estremece y pide cacao, ¿Y Haití? A quien le importa.

En fin, no confíen mucho en mis optimistas predicciones para el 2026.