EE.UU. abortaría gestación de nuevo orden mundial

El hombre común no entiende el presunto cambio en la geopolítica que establece la importancia global de los países, sobre todo de los Estados Unidos que, desde hace 80 años es ley batuta y constitución del mundo sobre todo después que desapareció el régimen comunista ruso.

Estos cambios en el orden mundial son como movimientos en las capas tectónicas de la economía global y sus sacudimientos a veces son bruscos generando alarmas, reforzamientos de estructuras y conflictos armados.

En esencia, lo que ocurre es que varios países emergen como islas de poder y demandan recursos energéticos para fabricar mercancías y buscan colocar sus productos en los mercados que gobiernan otros. Entender la geopolítica no es difícil, es una lucha de intereses al más alto nivel. Nada nuevo.

Por ejemplo, tenemos a Estados Unidos que además de la inversión en equipos de guerra para gestionar su poder global dispone de más de cinco mil sitios militares de los cuales 800 son instalaciones fuera de sus fronteras. Es una pesada carga económica pero obligatoria para cubrir una dilatada frontera de alianzas y negociaciones. El gasto es mayor que los ingresos lo que significa el consabido desequilibrio del presupuesto. Para aliviar los Estados Unidos hace bonos o enciende la imprenta para fabricar dólares.

Atemorizados por el futuro del dólar, algunos países hacer trueques con sus propias monedas, algo que irrita a políticos como Donald Trump que quieren volver a los tiempos de 1845 cuando se anexaron parte de México o 1945 cuando emergieron como el imperio victorioso con una industria donde no hubo impacto de bombas. Repartieron mercancías y dinero a manos llenas para la reconstrucción.

Como se sabe, nada hay gratis en este mundo y Europa fue de las más atadas a esa pesada carga. Los antiguos países colonialistas no vieron pasar su carnaval y Norteamérica los unió en una comparsa que lleva y trae a su conveniencia.

China y Rusia, dos de los imperios del pasado, reaparecen y tratan de unir a otros como India, Brasil, países árabes y todo el que puedan para debilitar a un egemón que desentierra el hacha de guerra dispuesto a hacer todo lo que sea para recuperar o retener lo que entiende suyo, es decir, todo lo que es o existe.

Analistas internacionales dicen que la conducta que actualmente asume Norteamérica es propia de un imperio en decadencia que quiere frenar el crecimiento o la presencia de la competencia, pero cierto a falso, estas acciones y reacciones podría desencadenar movimientos más fuertes de las capas tectónicas, algo que se teme por la exhibición de nuevas armas supuestamente indetectables.

La operación de Estados Unidos contra Venezuela dejó en mala posición a China y Rusia porque se creyó que le darían “paupau” al decrepito Tío Sam, pero hasta ahora ese compinche es comercial, no militar. Los días por venir mostrarán si la ley del más fuerte sigue siendo la fuerza de gravedad del mundo económico y social. Con Monroe y el gran garrote Trump se asigna la tarea de colocar las piezas en el lugar que estaba antes. Y piensa que si un nuevo orden está en gestación Estados Unidos lo abortara.

No obstante, sea inevitable o no la ley del cambio en el orden mundial no será ahorita.