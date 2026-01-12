Colapsó la revolución chavista en Venezuela; gobernó desde 1999; se desmorona la Revolución Islámica de Irán; gobierna desde 1979.

La guerra parece segura.

Vladimir Putin, el presidente de Rusia, viste fatiga militar. China, Rusia, Irán y Sudáfrica, hacen “ejercicios militares”; China hizo ejercicios frente a Taiwán.

Rehabilitan varias bases militares estadounidenses en el extranjero.

Inglaterra y Francia, sin dinero, ejércitos respetables, o autorizaciones legislativas, “juran” guerrear contra Moscú, por Ucrania, y contra Washington por Groenlandia.

Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump se insultan. Trump “bombardeará” cargamentos de drogas, “dentro de México”. Sería “un acto de guerra”, dice México.

Washington intentó “confiscar” petróleo ruso en alta mar, emergió un submarino nuclear ruso, nada pasó. Trump sacó a los Estados Unidos de 66 organismos internacionales que controlan los globalistas.

Desde el “arresto” de Nicolás Maduro, el sábado tres de enero, el mundo está súper complicado.