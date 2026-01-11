¿Será un castigo?

El precio de una buena educación no escatima en el dinero; no vayan a confundir el proceso con simplemente ir a un buen colegio y ya. Hablamos del concepto completo, que incluye valores, conocimientos, aprendizaje, cultura y un gran etcétera. Esa construcción que se inicia en casa o al menos así debería ser; brinden un ¡Amén! Para los que pudimos incluir ambas experiencias, y que hoy podemos valorar cada una de esas instrucciones.

Imaginen ustedes tener un superpoder y tener que callarlo por el qué dirán; así, más o menos, se siente un clavo en un mundo de globos. Vas caminando por la planicie tratando de no lastimar a nadie. Y no, no es que lleve conmigo el efecto Dunning-Kruger; mi autoestima va un poco más allá de eso, ja, ja, ja… es una broma, no se lo tomen tan en serio.

Hablando fuera del relajo, lo que sucede es que, con el pasar de los años y a medida que la sociedad, a la par del avance del tiempo, la tecnología y la IA que va más rápido que cuando vas tarde a cualquier lugar al que tengas que llegar, es que, así como va de prisa el mundo, de igual forma uno presiente que nos quedamos un poco rezagados en cuanto a lo que debe ser lo normal.

Me explico: una casta civilizada está supuesta a cumplir sus normas; saludar cuando llega a un lugar; ser amable con el prójimo; hablar cuando se le da la oportunidad; no gritar; comportarse correctamente; escuchar al otro; tomar su turno sin buscar ventaja; no irse en vía contraria para llegar más pronto; no usar las relaciones para buscar privilegios; no robar ni matar - aunque estos son básicamente mandamientos universales-, entre otras cosas que pudieran parecer tontas, pero que nos harían mejores ciudadanos.

No es una ilusión, es una realidad que, al salir de nuestras casas cada día, podemos notar la falta de educación que se convierte en norma. Entonces es en ese momento donde el que trata de hacer lo correcto es visto no solo como un alienígena; te tildan, además, de altanero, privón, de “qué uno se la da”, fruta fina, “él se cree que no #%%^”, y por ahí María se va.

Es complicado querer cumplir con los valores, la responsabilidad ciudadana y la educación con la que fuiste formado, en este intento de sociedad que busca sacar lo peor de ti y arrastrarte a las oscuras aguas del chabacanismo, la bacanería, la vulgaridad, la suciedad, el incumplimiento, la rastrería, la chopería y todos los adjetivos que podamos encontrar y agregar a esta lista. Esperando que nadie se ofenda y, de ser así, me disculpo por no poder incluirles más.

Ahí es entonces donde uno dice: ¿será un castigo? Porque uno a veces quiere encajar un poco, pero cuando ves el nivel del agua, das unos pasos hacia atrás y te preguntas si vale la pena ser uno más del montón. Y como represento una vasta casta de ciudadanos que queremos forjar una sociedad que sea ejemplo para otros mundos, generaciones y orgullo de nuestros Padres de la Patria, que bastante lucha dieron para convertirnos en este intento de país libre -entre comillas- y soberano -entre paréntesis-.

Aun así, no debemos descansar, desvanecernos ni rendirnos hasta lograr que podamos ser un país con un nivel educativo comparable al de otras capitales que presiden esos rankings. Es una lucha constante y no es solo de clases sociales, para nada. Aquí el nivel educativo no es lo que importa; es poder transmitir un poco de esos valores a nuestros descendientes, generar ese cambio de paradigma para que, aun cuando no estemos en este plano, podamos observar desde donde nos toque, ya sea la luz o la sombra. Pero recuerda que ese sitio al que irás se decide desde lo que haces, eres y das.