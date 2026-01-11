¿Hicieron su visión board? Está de moda organizar el año, las metas a lograr y cómo nos vemos a futuro.

Que se haya puesto de moda no significa que antes no se hacía. Lo veo bien que seamos más intencionales en lo que queremos, si es que realmente hay tal intención.

Lo que sí debo exhortarles es que lo hagan sin prisa, sin la desesperación de lo que ven en redes sociales y logró Fulanito y que ustedes creen van a lograr por únicamente poner una foto sin intención.

Las redes sociales nos generan una urgencia de ir, de comprar, de comer, de hacer, de tener. Todos verbos que a veces se quedan en las fotos que vemos y no en la realidad de las personas que seguimos.

Esa necesidad de tener y querer lo que vemos en fotos vacías, muchas veces nos hace menospreciar nuestra vida completa. Rodeada de amor, de familia, amistad sincera, logros palpables, salud, un trabajo que nos permite crecer y una lista de cosas buenas que muchas veces damos por sentado y no valoramos que es lo realmente importante.

Por eso hoy te invito (y me invito), a vivir sin prisa, a pedir cosas que realmente queremos, a tener sueños propios porque nos nacen de deseos genuinos.

A vivir sin prisa, a dejarle la carrera a los que compiten con fotoshermosas pero vacías, a valorar lo que tenemos dentro sin agonizar lo ajeno, que muchas veces no es real.

Que este año nos vaya bonito, que nuestros deseos se cumplan, pero que vayamos a nuestro ritmo, celebrando los logros que alcanzamos, aplaudiendo lo de los demás, sin urgencia.