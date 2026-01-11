Las organizaciones campesinas, populares, sociales y de amas de casa de la región Enriquillo están siendo “invitadas” a un cumpleaños. Es una fiesta “muy original”. Quisieran que fuera para festejar un acontecimiento extraordinario, pero, muy al contrario, es para recordar algo que preocupa e inquieta. En enero del 2024, durante el acto de inauguración del embalse del proyecto Monte Grande, el presidente Luis Abinader anunció la licitación de las obras complementarias de esa obra.

Ese día, el Mandatario dijo: “Estamos conscientes de que para el aprovechamiento de esta importante obra, se requieren construir las obras complementarias de la presa. Por esta razón, estamos en proceso de licitación para la contratación de estas infraestructuras, que estarán iniciando los trabajos en este mismo año 2024”.

Sin embargo, dos años después de ese anuncio, Monte Grande sigue sin los canales que llevaran el agua a más de 700 mil tareas improductivas. Espera los aditamentos que traspasarían el agua del río Yaque del Sur al acueducto regional y aún espera los equipos que generarían unos 12 megavatios de energía. Ha sido la “anunciada” licitación más larga que ha hecho el presidente para una obra. Los suroestanos ignoramos a que se ha debido que hayan transcurrido DOS AÑOS sin que esa licitación se materialice.

Eso es lo que ha motivado a dirigentes de la región Enriquillo a iniciar un movimiento para convocar a la celebración de los DOS AÑOS de aquel anuncio.

Como el “cumpleaños” es casi al finalizar enero, esperamos que la convocatoria se convierta en una “verdadera fiesta” y en vez de celebrar dos años de atraso, celebremos el anuncio de la LICITACION ESPERADA. Así las obras que complementarían el proyecto Monte Grande serán una realidad y tendremos por fin EL METRO DEL SUR. Mantenemos la esperanza.