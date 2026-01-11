¿A dónde va la belleza en los tiempos sombríos?

Los tiempos sombríos ocupan los espacios para instalarse en las habitaciones donde vive el alma. Inundan los sueños, ensombrecen esperanzas, enturbian las riadas del amor y contagian los océanos del amor y las palabras. Hartos de oscuridades, los ojos se llenan de sombras y sólo el agravio ven, sólo la riña y el odio. Desde ellos, las señales se pudren hasta alcanzar el cerebro para desde él articular y exigir sólo una cosa: la agresión, el qué me importa o la venganza.

Para no ver sus signos hay que haber perdido todo rastro de humanidad; haber quedado huérfanos de sensibilidad; haber extraviado, en las duras experiencias de sus vidas, esa moneda que para entregarse se extrae del bolsillo recóndito que es territorio y ámbito del que es quien es: ese tú y ese yo sólo por ti y por mí conocidos. Ese ser secreto que canta y asesina o que asesina cantando. Haber sido argonautas de las pestes del agua; del pus en el aire, del fuego helado, de la nieve encendida, del mundo trocado en montañas de espinas...

Es que el odio es la muerte del hombre; la incubación de su gemelo, el salvaje. De sus manos y risas, de sus actos y sueños encarna el gran asesino de la belleza. Es un ser ríspido, de flamantes atuendos. Acicalado, adora brillos y tesoros; de los instintos las fiestas. No lo detiene el amor y la compasión le es desconocida. Ante la sensibilidad productiva que las artes hacen cosa real y física —desde el sonido a las piedras trocadas en esculturas—, su respuesta es descarada; la risotada expansiva. De su fiereza todas las ferocidades del mundo nacen. De su intolerancia y brutalidad, todos los Brutos. Ciego a la belleza, tampoco conoce, ve o valora la inocencia en alguien. Ni en hombres ni en mujeres, ni en ángeles ni en infantes. Sólo avanza, vapeando para vapulear todo tipo de inmundicia; deseando sólo un deseo: desear más, más y más. En él, las ansias sórdidas perdieron los límites y la estatura humana es la de su utilidad económica y mecánica.

Voluptuoso, de ruindad contagia cuanto toca: a jueces y a beatos; a gobernantes y a gobernados; a los artistas y a los carpinteros; a los ingenieros y a los presidentes; a los funcionarios y a las doncellas; a los predicadores y a los sacerdotes…

Entonces se entroniza como norma suprema y rigurosa. Sus porquerías infectan a los niños y a los jóvenes. La vulgaridad y la depravación en las redes sociales son su manifestación concluyente, diagnostican los médicos sociales.

Es que las madres fueron condenadas a abandonar sus hogares, a sus hijos como ofrendas entregárselos. Esa deshumanidad las persigue por calles y vecindarios. Por los hilos de las carencias y las necesidades; por los espejismos de las promesas y las ambiciones; por los temores a la soledad; por el miedo al abandono y los desengaños. Por la falsa voluntad de resistencia.

Pocos saben que tanta degradación humana es la cuna donde muere la belleza. Esa limpieza en los ojos que hace del mundo un entorno feliz gobernado por una sola ley: la excelencia que para los demás es útil. Es por eso que la belleza es la forma más pura de amor. Por lo que no hay amor allí donde ha muerto la belleza.

En los territorios de ella vacíos, se planta la bestia. Toca su flauta, de ella emergen los vapores fétidos de las repugnancias. Entona su canto de gula y soberbia; sus versos de ira y avaricia; sus coros de envidia y lujuria; sus tambores de pereza... Tras su fanfarria marchan, sonrientes y estrepitosos, aquellos que, alguna vez humanos, en estos días celebran —abundantes, masivos, jolgoriosos— haber sido reducidos a la condición de alimañas, al doloroso y humillante significado de cosas.